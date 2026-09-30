Il dott. Luca Occhipinti è un biologo nutrizionista che ha trasformato la sua curiosità per i meccanismi del corpo umano in una professione dedicata al benessere dei pazienti. Dopo la laurea in Biologia e specializzazioni in nutrizione clinica, ha iniziato a offrire consulenze nutrizionali personalizzate con l’obiettivo di guidare le persone verso scelte alimentari equilibrate e sostenibili.

Il percorso nutrizionale con il dott. Luca Occhipinti

Le visite possono avvenire in studio o in modalità online a seconda delle esigenze del cliente. Durante la prima visita nutrizionale viene effettuata una valutazione completa di storia clinica, abitudini alimentari e obiettivi personali. Successivamente, il professionista elabora un piano alimentare personalizzato che tiene conto di preferenze gustative, routine quotidiana e eventuali restrizioni. Oltre alle sedute tradizionali, è possibile richiedere controlli nutrizionali periodici per monitorare i progressi e apportare le necessarie modifiche.

Patologie più spesso trattate

Il dott. Occhipinti si occupa di diverse condizioni metaboliche, tra cui ipercolesterolemiasindrome metabolicadiabete di tipo 1 e diabete di tipo 2. Anche le intolleranze alimentari sono gestite con piani specifici, mirati a ridurre i sintomi e a garantire un apporto nutrizionale adeguato. Ogni protocollo è costruito sulla base di linee guida scientifiche aggiornate e adattato alle particolarità di ciascun paziente, siano essi adulti o adolescenti a partire dai 12 anni.

Cosa dicono i pazienti

Recensione di Davide Caradonna

“Mi sto facendo seguire da diversi mesi e mi trovo sempre benissimo. Il dott. Occhipinti ha creato un piano che mi permette di perdere peso in modo sano, senza sentirsi privato”. La testimonianza evidenzia l’approccio empatico e la capacità di mantenere alta la motivazione.

Recensione di Daniela

“Ho trovato subito empatia. Il dott. ha spiegato con chiarezza come la nutrizione influisce sul corpo e ha costruito un piano che rispetta le mie preferenze. Dopo pochi mesi ho notato più energia e una perdita di peso graduale”.

Recensione di G.L.

“Fin dal primo incontro il dott. Occhipinti è stato molto attento ad ascoltare le mie abitudini e i miei obiettivi. Il risultato è stato una significativa riduzione del peso e un miglioramento generale dello stato di salute”.

Un paziente ha chiesto: «Ho 34 anni, 1,85 m, 104 kg, colesterolo totale 282 mg/dl, LDL 170 mg/dl, HDL 60 mg/dl e Gamma-GT 100 U/L. Dopo aver eliminato pizza e dolci, ho iniziato a camminare 10 000 passi al giorno, a mangiare integrali e a assumere integratori. È possibile che l’HDL alto abbia già protetto le arterie? E posso incorrere in problemi cambiando dieta così rapidamente?» Il dott. Occhipinti ha risposto che un HDL elevato è sicuramente protettivo, ma non può “ripulire” eventuali placche già presenti, soprattutto con LDL così alto. Un valore di Gamma-GT elevato può indicare steatosi epatica legata a una dieta ricca di grassi e zuccheri. Ha consigliato di introdurre fibre gradualmente per evitare disturbi digestivi e di monitorare i livelli ematici con il medico curante, sottolineando che gli integratori come Armolipid Plus sono di supporto ma non sostituiscono una dieta bilanciata.

Per fissare un appuntamento è possibile contattare lo studio al 0932 7… oppure utilizzare il servizio di prenotazione online, dove disponibili le opzioni di pagamento tramite bonifico. Il dott. Occhipinti accetta esclusivamente pazienti privati, garantendo così una cura su misura senza vincoli assicurativi.