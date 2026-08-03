Come ottenere beach waves perfette con lo spray al sale marino

L’estate è sinonimo di spiaggia, sole e, naturalmente, beach waves. Quelle onde morbide e naturali che sembrano uscite direttamente da una giornata al mare sono il sogno di molte. Ma come ottenere questo effetto senza finire con i capelli secchi e spettinati?

La risposta è semplice: lo spray al sale marino. Questo prodotto è diventato un alleato indispensabile per chi desidera un look da spiaggia, ma con un tocco di eleganza. Tuttavia, per ottenere il risultato desiderato, è fondamentale sapere come usarlo correttamente.

L’importanza dello spray al sale marino

Lo spray al sale marino è progettato per creare texture e movimento, donando ai capelli quell’effetto leggermente spettinato e naturale che tutti amiamo. È perfetto per esaltare la texture naturale e aggiungere volume, rendendo le acconciature più dinamiche e meno definite. Ma attenzione: l’uso scorretto può portare a risultati disastrosi.

“Per creare texture, movimento e quell’effetto beach dall’aspetto naturale che continua a essere un grande classico dell’estate, lo spray al sale marino è uno degli alleati più efficaci”, spiega Nicola Gepponi Salon Director di TONI&GUY Firenze.

Come applicare correttamente lo spray al sale marino

Il segreto per ottenere beach waves perfette sta nell’applicazione corretta dello spray. “Per ottenere un risultato contemporaneo è importante considerare lo spray al sale marino un prodotto di styling e non di finishing da applicare sui capelli umidi, prima dell’asciugatura”, afferma Gepponi. Questo permette al calore del phon o all’asciugatura all’aria di valorizzare la texture senza irrigidire la fibra.

Il dosaggio è altrettanto cruciale: “Vanno fatte poche vaporizzazioni sulle lunghezze, distribuite con le mani, che sono sufficienti per creare una texture definita ma naturale. È sempre preferibile procedere per gradi, aggiungendo eventualmente altro prodotto, piuttosto che eccedere fin dall’inizio”, consiglia l’esperto.

Errori comuni e come evitarli

Uno degli errori più comuni è utilizzare troppo spray o applicarlo sui capelli già asciutti, soprattutto se sono fini, decolorati o sensibilizzati. “In queste condizioni il sale può enfatizzare la sensazione di secchezza, riducendo elasticità e luminosità”, sottolinea Gepponi. Per evitare questo problema, è consigliabile preparare la chioma con un trattamento idratante leggero, come un leave-in conditioner o una crema disciplinante.

Se usato in eccesso, lo spray al sale marino può seccare e irrigidire i capelli, un risultato ben diverso dalle onde morbide che si possono ottenere con un uso corretto. Il modo più semplice per rimediare è bilanciare la texture con l’idratazione. Un buon balsamo, un trattamento senza risciacquo o un olio per capelli leggero possono aiutare a mantenere la morbidezza, permettendo al contempo di godere dei benefici della texture.

Il vero effetto beach waves del 2026

L’obiettivo del 2026 non è ottenere un effetto rigido o artificiale, ma valorizzare il movimento naturale dei capelli con volume, definizione e morbidezza al tatto. “Il vero effetto beach waves di oggi è sofisticato e leggero, con una chioma dall’aspetto vissuto, ma sempre luminosa, curata ed elegante”, conclude Gepponi.