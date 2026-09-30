Il colon può sviluppare piccole sacche chiamate diverticoli soprattutto nella zona del sigma. La presenza di queste tasche, nota come diverticolosi è comune dopo i cinquanta anni e di solito non provoca sintomi. Tuttavia, quando le sacche si infiammano o si infettano, nasce la diverticolite una condizione che può variare da un lieve disagio a una grave emergenza clinica.

Le principali cause sono legate a uno stile di vita poco favorevole: alimentazione povera di fibre costante stitichezza, sedentarietà, sovrappeso e, in parte, predisposizione genetica. L’aumento della pressione intral colon favorisce la formazione dei diverticoli e, se al loro interno si accumulano residui fecali, può scatenarsi un’infiammazione che richiede attenzione medica.

Quando i diverticoli diventano una minaccia: la diverticolite

Il quadro clinico più tipico comprende dolore addominale localizzato nel quadrante sinistro, spesso descritto come una pressione costante. Altri sintomi frequenti sono febbre, nausea, vomito e alterazioni dell’alvo, con episodi di stitichezza o diarrea. Si può osservare gonfiore addominale, sensibilità alla palpazione e, in alcuni casi, tracce di sangue nelle feci.

Segnali clinici da non sottovalutare

Se il dolore è intenso, persiste più di 24 ore o è accompagnato da febbre alta (> 38 °C), è fondamentale rivolgersi al medico. Complicazioni quali ascessi, perforazioni o peritonite richiedono interventi urgenti. Gli esami diagnostici più utili includono la TAC addominale e gli esami del sangue per valutare l’infiammazione.

Alimentazione consigliata: cosa mangiare e cosa evitare

Durante una fase acuta, il medico suggerisce una dieta a basso residuo o liquida per dare tregua all’intestino. Si consiglia di limitare grassi saturi, cibi fritti, alimenti molto speziati, alcol e bevande gassate. I semi, le noci e i legumi con buccia dura, sebbene la loro esclusione non sia più obbligatoria, possono aggravare i sintomi in soggetti sensibili.

Dieta acuta a basso residuo

Brodi leggeri, purè di patate senza buccia, yogurt magro e frullati di frutta senza fibre sono scelte adeguate. È importante mantenere un’adeguata idratazione bevendo almeno 1,5-2 litri di acqua al giorno, per favorire la regolarità intestinale.

Ritorno graduale alle fibre

Una volta risolta l’infiammazione, è consigliato incrementare lentamente le fibre attraverso frutta, verdura, cereali integrali e legumi ben cotti. L’aumento graduale evita il gonfiore e permette al colon di adattarsi, riducendo il rischio di nuove riacutizzazioni.

Rimedi naturali e stili di vita per alleviare i sintomi

I probiotici (fermenti lattici) sono generalmente ben tollerati e possono contribuire a riequilibrare la flora intestinale, diminuendo gonfiore e irritazione. Prima di assumerli, è consigliato consultare il medico per scegliere il ceppo più adatto.

Infusi di camomilla o malva hanno proprietà lenitive sul tratto gastrointestinale; lo zenzero e la curcuma offrono effetti antinfiammatori naturali. L’aloe vera, sotto forma di succo puro, può favorire il benessere intestinale, ma deve essere usata con cautela e solo su indicazione professionale.

Un’attività fisica regolare, come camminare 30 minuti al giorno, migliora la motilità intestinale e previene la stitichezza. Evitare sforzi intensi durante la fase acuta e gestire lo stress con tecniche di respirazione o mindfulness aiuta a ridurre le contrazioni dolorose.

Infine, è importante non autocurarsi con antibiotici prelevati da precedenti trattamenti: ogni episodio di diverticolite può avere caratteristiche diverse e richiedere una terapia specifica, valutata dal medico.