Nel panorama italiano di professionisti creativi e del benessere, spiccano due nomi: Lorenza Novelli e Jacopo Oliveri. La prima è un’insegnante di yoga certificata RYT 200, specializzata in diverse discipline, mentre il secondo opera sotto lo pseudonimo Fatomale come illustratore e docente di laboratori digitali. Entrambi condividono la passione per la formazione e la sperimentazione, sviluppando progetti che vanno dalla pratica corporea alla comunicazione visiva.

Lorenza Novelli: yoga certificato e iniziative educative

Lorenza Novelli ha conseguito la certificazione RYT 200, una delle più riconosciute nel mondo del yoga. La sua specializzazione spazia dal vinyasa yoga alle pratiche in gravidanza e per bambini, consentendo di offrire corsi adatti a diverse fasce d’età e condizioni fisiche. Oltre alla didattica in studio, è impegnata in un progetto di educazione ambientale che porta i partecipanti a svolgere esercizi all’aperto, integrando il movimento con la consapevolezza della natura.

Il progetto “Morbida” e la danza somatica

Il cuore della sua attività è “Morbida” una proposta che combina yoga, meditazione e tecniche di danza propedeutica. Attraverso questo approccio, gli allievi imparano a coltivare flessibilità mentale e fisica, usando il corpo come strumento di espressione. Attualmente, Lorenza sta approfondendo la danza somatica e terapeutica un percorso formativo che le consentirà di integrare ulteriori metodologie curative nei suoi corsi.

Jacopo Oliveri – alias Fatomale: illustrazione e didattica multimediale

Diplomato all’Accademia di Belle Arti di Bologna, Jacopo Oliveri si è affermato nel campo dell’illustrazione con uno stile versatile e giocoso. Sotto il nome d’arte Fatomale ha realizzato progetti per testate giornalistiche, riviste specializzate e istituzioni culturali. Parallelamente, tiene laboratori multimediali dove insegna ai partecipanti le tecniche di design digitale, favorendo la sperimentazione di nuovi linguaggi visivi.

Collaborazioni internazionali e linguaggio visivo

Nel corso della sua carriera, Jacopo ha collaborato con realtà come Il Sole 24 OREDe MorgenSüddeutsche ZeitungCorriere della sera e il Goethe Institut. Queste esperienze hanno permesso di costruire un linguaggio visivo capace di passare dal settore editoriale al branding e ai progetti didattici. Recentemente, ha sviluppato materiale educativo per Internazionale Kids e per la piattaforma Get Your Guide dimostrando una notevole capacità di adattamento a contesti diversi.

Entrambi continuano a espandere le proprie competenze – lei nella danza terapeutica lui nella didattica multimediale – confermando il valore di un approccio multidisciplinare per chi vuole fare della propria arte una vera professione.