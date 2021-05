Con l’arrivo dell’estate torna l’uso dei sandali, ma per portarli occorre avere dei piedi curati e in ordine. Ecco quindi come rimuovere i calli con i rimedi naturali.

Rimedi naturali per rimuovere i calli: olio e limone

Il primo tra i rimedi naturali per rimuovere i calli è a base di olio d’oliva e limone.

La soluzione, infatti, consente di ammorbidire la pelle indurita e di esfoliarla delicatamente. Per preparare il trattamento, mettete in un bicchiere due cucchiai di succo di limone e due cucchiai di olio d’oliva. Aggiungete poi a poco a poco del bicarbonato di sodio e mescolate fino a formare un composto cremoso. Applicate sulle zone interessate al momento del bisogno, e massaggiate con cura.

Rimedi naturali per rimuovere i calli: oli essenziali

Un altro ottimo rimedio sono gli oli essenziali, in particolare l’olio di geranio e l’olio di lavanda. Si possono applicare dopo un bagno caldo, quando la pelle è già ammorbidita, oppure potrete versarne qualche goccia nell’acqua del pediluvio. Successivamente, potrete passare sulle zone interessate la pietra pomice.

Rimedi naturali per rimuovere i calli: pane e aceto

Un altro rimedio naturale prevede l’utilizzo della del pane e dell’aceto. Basta immergere una fetta di pane in una scodella con aceto di vino o di mele, fino a che non sarà ben imbevuta.

Utilizzatela poi per effettuare un impacco sui calli, fasciando il tutto con una garza e lasciando agire a lungo.

Rimedi naturali per rimuovere i calli: bicarbonato

Effettuare un pediluvio a base di bicarbonato è un ottimo rimedio per ammorbidire la pelle affetta da calli. Il trattamento, infatti, consente di eliminare con facilità le cellule morte, accelerando la guarigione. In una bacinella, versate acqua calda e tre cucchiai di bicarbonato e immergete i piedi per almeno mezz’ora.

Rimedi naturali per rimuovere i calli: camomilla

L’ultimo tra i rimedi prevede l’utilizzo della camomilla. Quest’ultima, infatti, consente di ammorbidire la pelle, facilitando la guarigione dei calli. Per beneficiare dei suoi effetti, preparate un classico infuso di camomilla, lasciatelo intiepidire e versatelo in un catino con acqua calda. Immergetevi i piedi per almeno mezz’ora.