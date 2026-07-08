Weekend di yoga, ayurveda e meditazione a Pettorano sul Gizio

Il ritiro esperienziale di yoga e mindfulness si svolge il 25-26 luglio 2026 a Pettorano sul Gizio (AQ), presso il centro La Castaldina. L’evento propone dodici ore di pratiche tra tradizione e applicazioni contemporanee, in un contesto paesaggistico caratterizzato dal borgo storico e dalle acque del fiume che lo attraversano. L’intento è offrire uno spazio per rallentare, praticare e riflettere con un gruppo contenuto di partecipanti.

La conduzione sarà a cura del Maestro Amadio Bianchi (presidente del Movimento Mondiale dello Yoga e Ayurveda e della EuropeanYoga Federation), del dott. Carlo Di Berardino e con la collaborazione della maestra Alessandra La Rovere. Il programma unisce elementi dell’Ayurveda tecniche di respirazione, yoga dolce e sessioni di mindfulness applicata alla salute psicofisica.

Programma pratico del weekend (25-26 luglio 2026) al centro La Castaldina

Il ritrovo è previsto il pomeriggio di sabato 25 luglio alle 14:30, con accoglienza e sistemazione nelle camere. Dalle 15:00 inizieranno le attività con una presentazione del ritiro e l’introduzione ai temi principali: meditazione guidatabody scan esercizi di consapevolezza corporea e sequenze di yoga dolce. Nel pomeriggio si alterneranno momenti attivi e pause per l’ascolto interiore, integrando brevi richiami alla filosofia ayurvedica applicata al quotidiano.

Sabato sera: cena e passeggiata meditativa

La cena conviviale si tiene presso il ristorante Il Torchio alle 19:30; a seguire è prevista una passeggiata meditativa nel borgo con salita verso il Castello Cantelmo. La giornata si conclude con una breve meditazione contemplativa sotto le stelle sul terrazzo della struttura, un momento pensato per consolidare le pratiche del pomeriggio.

Domenica: risveglio e pratica sul terrazzo

La domenica comincia con un risveglio dolce e colazione, poi le sessioni riprendono alle 9:30 con pratiche di mindfulness e yoga sul terrazzo rivolte al risveglio energetico e alla respirazione consapevole. Il mattino include pranayama elementi di kundalini e una passeggiata in ambiente naturale per integrare corpo e mente. Dopo il pranzo, alle 14:30, il pomeriggio è dedicato a meditazioni più profonde, riflessioni sulla felicità consapevole e confronti di gruppo per condividere l’esperienza svolta.

Luogo, costi, cosa portare e informazioni logistiche

La sede dell’evento è il centro La Castaldina situato nel borgo di Pettorano sul Gizio (AQ), Abruzzo. I pasti saranno serviti presso il ristorante Il Torchio. Il costo per il weekend completo, comprensivo di vitto e alloggio, è di €250. Il programma è indicativo e potrà subire leggere modifiche in funzione delle esigenze del gruppo o delle condizioni meteo.

Elenco consigliato di materiali personali

Per partecipare è raccomandato portare abbigliamento comodo, il proprio tappetino yoga un cuscino personale per la meditazione, ciabatte e un plaid o lenzuolo leggero. Questi oggetti facilitano la pratica e garantiscono maggiore comfort durante le sessioni di rilassamento e meditazione.

Il ritiro è pensato per persone che vogliono rallentare la routine, avvicinarsi in modo graduale allo yoga e alla mindfulness ritrovare equilibrio e vivere un’esperienza condivisa in piccolo gruppo immersi nella natura. Le pratiche proposte sono adatte a chi è alla ricerca di rigenerazione mentale e fisica, indipendentemente dal livello di esperienza.

Oltre alle sessioni guidate, il programma riserva tempi liberi per passeggiare nel borgo, esplorare gli scorci storici di Pettorano sul Gizio e ascoltare il paesaggio naturale. Gli insegnanti forniranno strumenti pratici e semplici da riportare a casa per mantenere il beneficio delle pratiche integrate anche dopo il ritiro.

Per informazioni pratiche su prenotazioni e dettagli logistici è necessario contattare gli organizzatori del centro; il costo, il luogo, le date e gli insegnanti indicati sono elementi confermati per il weekend del 25-26 luglio 2026.