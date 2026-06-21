Consigli per un’estate in salute: il decalogo Sipps per i più piccoli

L’estate è il periodo più atteso dell’anno per bambini e ragazzi, ma è anche una stagione in cui le abitudini alimentari possono subire cambiamenti significativi. Gelati, bibite zuccherate e snack possono facilmente sostituire una dieta equilibrata, con il rischio di favorire un aumento di peso al rientro a scuola.

La Società italiana di pediatria preventiva e sociale (Sipps) suggerisce che l’estate sia un’opportunità per consolidare buone abitudini alimentari, approfittando della disponibilità di frutta e verdura di stagione e del maggior tempo da trascorrere in famiglia.

Il decalogo Sipps per un’estate in salute

I pediatri della Sipps hanno elaborato un decalogo con dieci regole semplici per proteggere la salute e la crescita dei bambini durante l’estate.

L’acqua è la migliore alleata

Con il caldo, il fabbisogno di liquidi aumenta. È importante invogliare i bambini a bere frequentemente durante la giornata, anche prima di avvertire la sete. L’acqua è la bevanda ideale per reintegrare i liquidi persi con la sudorazione. Per renderla più gradevole, si possono aggiungere fettine di limone, arancia o foglie di menta.

Stop alle bevande zuccherate

Bibite gassate, tè industriali, energy drink e bevande aromatizzate apportano elevate quantità di zuccheri e calorie senza offrire benefici nutrizionali. Inoltre, le bevande contenenti caffeina, taurina e guaranà non sono indicate per bambini e adolescenti.

Più frutta fresca, meno succhi

I succhi di frutta, anche quando riportano elevate percentuali di frutta, non sostituiscono il frutto intero. La frutta fresca apporta fibre, vitamine, minerali e favorisce il senso di sazietà. Pesche, albicocche, angurie, meloni, susine, fichi, ciliegie e uva rappresentano gli spuntini ideali dell’estate.

Piatti semplici e completi

Nelle giornate più calde è preferibile scegliere pasti leggeri ma completi: insalate di riso o di farro, pasta fredda con verdure, panini preparati con pane fresco, ortaggi e una fonte proteica come mozzarella, uova, tonno o tacchino.

Più verdure a ogni pasto

Pomodori, cetrioli, carote, finocchi e insalate aiutano l’idratazione grazie all’elevato contenuto di acqua e apportano vitamine, fibre e sali minerali fondamentali durante la stagione estiva.

Limitare gli alimenti ultraprocessati

Merendine, snack confezionati, patatine, dolci industriali e prodotti ricchi di zuccheri, sale e grassi dovrebbero restare un’eccezione anche durante le vacanze. Scegliere alimenti semplici e poco trasformati aiuta a mantenere corrette abitudini alimentari.

Gelato sì, ma con equilibrio

Il gelato può essere consumato occasionalmente come merenda o dessert, ma non deve sostituire abitualmente un pasto completo. È importante prestare attenzione alle porzioni e alla frequenza di consumo.

Muoversi ogni giorno

L’attività fisica è parte integrante di una corretta alimentazione. Nuotare, camminare, pedalare, giocare sulla spiaggia o nei parchi consente ai bambini di mantenersi attivi e contrastare la sedentarietà.

Meno schermi, più tempo all’aria aperta

Durante le vacanze è importante limitare il tempo trascorso davanti a smartphone, tablet e videogiochi, privilegiando attività all’aperto e momenti di socializzazione con coetanei e familiari.

Mangiare insieme educa alla salute

La tavola rappresenta un momento educativo. Consumare i pasti in famiglia, coinvolgere i bambini nella scelta degli alimenti e nella preparazione delle ricette favorisce un rapporto positivo con il cibo e rende più facile acquisire sane abitudini destinate a durare nel tempo.

Il professor Andrea Vania, ricercatore indipendente ed esperto Sipps per l’area di nutrizione pediatrica, sottolinea che la sana alimentazione non va in vacanza. L’estate offre un’opportunità straordinaria per educare i bambini al gusto e alla varietà degli alimenti.

Coinvolgere i bambini nella spesa e nella preparazione dei pasti significa renderli protagonisti delle scelte alimentari, stimolando la curiosità verso frutta, verdura, pesce e altri alimenti che spesso vengono consumati troppo poco. Mangiare insieme in famiglia resta uno degli strumenti più efficaci per favorire corrette abitudini nutrizionali e prevenire sovrappeso e obesità.

Il presidente della Sipps, Giuseppe Di Mauro, ricorda che la dieta mediterranea continua a rappresentare il modello alimentare di riferimento anche nei mesi estivi. Cereali, frutta e verdura di stagione, legumi, pesce, latte e yogurt devono essere presenti quotidianamente nell’alimentazione dei bambini.

È importante scegliere alimenti freschi, limitare i prodotti industriali ricchi di zuccheri e sale e garantire ogni giorno un adeguato apporto di calcio attraverso latte, yogurt e formaggi freschi e acque ricche in calcio nelle quantità raccomandate per l’età.

Di Mauro richiama inoltre l’attenzione sull’importanza dello stile di vita. Una corretta alimentazione deve sempre essere accompagnata dal movimento quotidiano, da un’adeguata idratazione e da un uso equilibrato delle tecnologie digitali. Le vacanze rappresentano il momento ideale per consolidare comportamenti salutari che accompagneranno i bambini anche durante l’anno scolastico.

Con poche semplici attenzioni, è possibile trasformare l’estate in un prezioso investimento sulla salute dei più piccoli, favorendo una crescita equilibrata e consentendo loro di tornare a scuola non solo riposati, ma anche in piena forma.