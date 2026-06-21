Notte di San Giovanni e Luna delle Fragole: riti e curiosità dell’estate

Il solstizio d’estate segna l’inizio della stagione più calda dell’anno, un momento di grande importanza sia astronomica che culturale. Ogni anno, tra il 20 e il 21 giugno, il sole raggiunge la sua massima altezza rispetto all’equatore, regalando il giorno più lungo dell’anno. Questo fenomeno, noto come solstitiumderiva dal latino e significa letteralmente “sole fermo”.

In Italia, il solstizio d’estate è strettamente legato alla festa di San Giovanni Battistacelebrata il 24 giugno. Questa ricorrenza, che affonda le sue radici in antiche tradizioni pagane, è ricca di riti e leggende che ancora oggi affascinano molte persone.

Il significato astronomico del solstizio d’estate

Dal punto di vista astronomico, il solstizio d’estate rappresenta il momento in cui il sole raggiunge il punto più settentrionale del suo percorso apparente nel cielo. Questo fenomeno, che si verifica intorno alle 10.24 del 21 giugno, segna l’inizio ufficiale dell’estate nell’emisfero nord. Dopo il solstizio, le giornate inizieranno gradualmente ad accorciarsi fino al solstizio d’inverno, che avverrà il 21 dicembre.

Il solstizio d’estate è un evento di grande importanza per molte culture antiche. Nell’antichità, questo periodo era celebrato con riti propiziatori e fuochi purificatori, simbolo del trionfo della luce sulle tenebre. Anche oggi, molte tradizioni legate al solstizio d’estate continuano a essere tramandate, come la preparazione dell’acqua di San Giovanni.

La notte di San Giovanni: tra magia e tradizione

La notte tra il 23 e il 24 giugno è conosciuta come la notte di San Giovanniun’occasione speciale per celebrare la natura e le sue energie. Secondo la tradizione, durante questa notte le erbe raccolte nei campi acquisiscono proprietà particolari grazie alla rugiada e all’energia della natura nel momento di massima vitalità dell’anno.

Uno dei riti più famosi legati a questa notte è la preparazione dell’acqua di San Giovanni. Per realizzare questo rituale, si raccolgono fiori ed erbe aromatiche come ipericolavanda, rosmarino, salvia, menta, camomilla, fiordalisi, rose e papaveri. Questi ingredienti vengono immersi in una ciotola d’acqua e lasciati all’aperto per tutta la notte, esposti alla rugiada. La mattina del 24 giugno, l’acqua viene utilizzata per lavare viso e mani, un gesto propiziatorio che porta fortuna, salute e amore.

Le leggende legate alla notte di San Giovanni

Secondo una leggenda popolare, nella notte di San Giovanni era possibile vedere fiorire la felce, una pianta che normalmente non produce fiori visibili. Chi fosse riuscito a trovare il misterioso fiore della felce avrebbe ottenuto fortuna, ricchezza e la capacità di comprendere i segreti della natura. Questa leggenda testimonia quanto questa notte fosse considerata speciale e carica di meraviglia.

Un’altra leggenda racconta di Erodiade, la donna responsabile della decapitazione di San Giovanni Battista. Secondo la tradizione, Erodiade e le altre streghe sono costrette a volare per tutta la notte del solstizio d’estate senza mai toccare terra, lasciando pura la natura dal malvagio. Questo mito sottolinea il legame tra la notte di San Giovanni e la purificazione.

Fenomeni celesti dell’estate 2026

L’estate 2026 promette di essere ricca di fenomeni celesti affascinanti. Dopo la Miniluna Blu di maggio, l’appuntamento più atteso sarà quello con la Luna delle Fragoleche si verificherà il 29 giugno. Questo evento prende il nome dalle popolazioni native del Nord America che associavano questo periodo alla raccolta delle fragole selvatiche.

La notte tra il 22 e il 23 giugno sarà illuminata dalla pioggia di stelle delle Bootidiche nascono dai detriti lasciati dalla cometa 7P/Pons-Winnecke. Questo sciame meteorico, meno famoso delle Perseidi, è comunque capace di regalare uno spettacolo discreto ma affascinante, con meteore che attraversano il cielo in rapidi lampi di luce. Per osservarle al meglio, è consigliabile allontanarsi dalle luci cittadine.

Insomma, il grande viaggio estivo tra le stelle è appena iniziato. Il cielo di giugno ci regala uno spettacolo indimenticabile, tra solstizi, lune piene e piogge di stelle. Non resta che alzare lo sguardo e lasciarsi incantare dalla magia dell’estate.