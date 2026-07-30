Crema lenitiva per muscoli e articolazioni: ingredienti e benefici

La crema benessere per articolazioni e muscoli è un prodotto naturale pensato per chi cerca un sollievo immediato e duraturo. Grazie alla sua formula ricca di principi attivi questa crema è ideale per chi pratica sport, per chi soffre di tensioni muscolari o per chi desidera mantenere il benessere articolare.

La crema è formulata con ingredienti di alta qualità, tra cui estratti vegetali e oli essenziali, che lavorano in sinergia per alleviare il dolore e migliorare la mobilità. Scopriamo insieme i suoi benefici e come utilizzarla al meglio.

Ingredienti e principi attivi

La crema benessere per articolazioni e muscoli contiene una miscela di ingredienti naturali selezionati per le loro proprietà benefiche. Tra i principali troviamo:

Estratto di Artiglio del diavolo migliora l’elasticità e la mobilità delle articolazioni, con proprietà antinfiammatorie e antidolorifiche.

migliora l’elasticità e la mobilità delle articolazioni, con proprietà antinfiammatorie e antidolorifiche. Estratto di Arnica antinfiammatorio e anti-edematoso, favorisce il riassorbimento dei lividi e riduce il dolore.

antinfiammatorio e anti-edematoso, favorisce il riassorbimento dei lividi e riduce il dolore. Olio essenziale di Wintergreen contiene derivati salicilici che aiutano a sciogliere le tensioni muscolari.

contiene derivati salicilici che aiutano a sciogliere le tensioni muscolari. Estratto di Iperico rigenerante per la pelle, con proprietà antinfiammatorie e decongestionanti.

rigenerante per la pelle, con proprietà antinfiammatorie e decongestionanti. Estratto di Peperoncino stimola la circolazione sanguigna e ha effetti riscaldanti e antidolorifici.

stimola la circolazione sanguigna e ha effetti riscaldanti e antidolorifici. Oli essenziali di Rosmarino e Ginepro antinfiammatori e stimolanti la circolazione.

Questi ingredienti lavorano insieme per offrire un sollievo immediato e duraturo, migliorando il benessere muscolare e articolare.

Benefici e utilizzi

La crema benessere per articolazioni e muscoli è indicata per diverse situazioni, tra cui:

Tensioni artro-muscolari allevia il dolore e migliora la mobilità.

allevia il dolore e migliora la mobilità. Preparazione e recupero muscolare ideale per chi pratica sport o per chi ha subito piccoli traumi.

ideale per chi pratica sport o per chi ha subito piccoli traumi. Piccole contusioni favorisce il riassorbimento dei lividi e riduce il dolore.

favorisce il riassorbimento dei lividi e riduce il dolore. Movimenti errati aiuta a recuperare la funzionalità muscolare.

aiuta a recuperare la funzionalità muscolare. Eccessiva attività fisica previene e allevia i dolori muscolari.

Per utilizzare la crema, basta spalmarne una piccola quantità sulla zona interessata e massaggiare fino a completo assorbimento. Il trattamento può essere ripetuto secondo le necessità.

Avvertenze e conservazione

La crema benessere per articolazioni e muscoli è un prodotto termoattivo che può causare arrossamento della pelle. È importante utilizzarla con attenzione sulle pelli sensibili e lavarsi le mani dopo l’applicazione. Si consiglia di fare un test di tolleranza su una piccola zona del polso prima dell’uso.

Per conservare la crema, è importante tenerla in un luogo asciutto e fresco, lontano da fonti di calore e dai raggi diretti del sole. Utilizzare la crema entro 6 mesi dall’apertura.

In caso di allergia o sensibilità verso uno o più componenti, evitare l’applicazione e consultare un medico. Non esporre la zona trattata al sole e evitare il contatto con gli occhi.

La crema benessere per articolazioni e muscoli è disponibile in un pratico tubo di plastica riciclabile da 100 ml. Per un benessere completo, può essere abbinata a prodotti interni come lo sciroppo e le gocce della stessa linea.