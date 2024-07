Dieta chetogenica per l’estate: come seguirla e prepararsi

In estate cresce il bisogno di essere perfetti sfogggiando una forma fisica invidiabile. Per eliminare alcuni chili di troppo e presentarsi al top, la dieta chetogenica è il regime adatto da seguire perché aiuta a stimolare questo processo bruciando i grassi. Vediamo come funziona e cosa portare in tavola per raggiungere tale scopo.

Dieta chetogenica per l’estate

Quando si tratta di eliminare i chili in più e quindi prepararsi alla stagione estiva, la dieta chetogenica è considerata, soprattutto dagli esperti, il programma ideale da seguire. Uno stile di vita che va a distruggere i depositi di grasso, quindi le cellule adipose riuscendo a perdere peso nel modo migliore e in fretta.

Permette di avere un corpo magro e tonico, quindi perfetto per la stagione estiva. Inoltre, questo tipo di regime alimentare si rivela efficace anche perché riduce i morsi della fame aiutando a sentirsi maggiormente sazi per diverso tempo. Un programma che si basa su grassi e proteine sane per cui non bisogna fare sacrifici o rinunce.

Nella dieta chetogenica si vanno a usare i grassi come fonte principale di energia in modo da distruggerli in tempi più rapidi. Si chiama in questo modo proprio perché è un tipo di regime alimentare che va a produrre i corpi chetonici e porta l’organismo a produrre il glucosio in totale autonomia aumentando poi il consumo energetico grazie ai grassi.

Si tratta di uno schema nutrizionale che ha pochissime calorie, infatti è anche da considerarsi come dieta ipocalorica. Ha pochi carboidrati, ma è ricca di proteine e di lipidi. Come ogni regime, va seguito sotto stretto controllo di un esperto in questo campo.

Dieta chetogenica per l’estate: cosa mangiare

Considerando che la dieta chetogenica è considerata il regime ideale per il periodo estivo dal momento che aiuta a ridurre i carboidrati aumentando però i grassi che usa come riserva di energia, bisogna anche capire cosa introdurre all’interno di questo regime alimentare e cosa portare in tavola per ottenere risultati e benefici.

In estate potrebbe essere difficile seguire questo programma dal momento che si ha voglia di consumare cibi freschi e dolci, ma alcuni accorgimenti possono sicuramente aiutare a pianificare il proprio menù. Prima di tutto, si consigliano tantissime verdure a foglia verde che sono povere di carboidrati, ma contengono vitamine e antiossidanti.

Tra le verdure a foglia verde da consumare nella dieta chetogenica sono ammesse la lattuga, ma anche gli asparagi da mangiare lessi o in insalata. Si consiglia di aumentare l’apporto di grassi sani che mantengono la sazietà come avocado, olio d’oliva, burro e pesce. L’acqua è altrettanto importante in quanto aiuta a mantenere alta l’idratazione.

No al consumo di zuccheri e carboidrati raffinati poiché vanno ad annullare il concetto stesso di chetosi e stimolano l’appetito. Si può optare per una insalata di tonno con avocado e noci oppure con cetrioli o ancora delle zucchine e del salmone.

Dieta chetogenica: integratore

Dal momento che la dieta chetogenica permette di ottenere notevoli risultati e benefici, è possibile integrarla con un prodotto che fornisce ulteriori proprietà alla perdita di peso. Si tratta di Keto Brucia, un integratore che, come dice il nome, aiuta a bruciare i grassi e quindi i chili in eccesso che sono sempre stati difficili da smaltire.

Un prodotto in compresse che aiuta a raggiungere lo stato di chetosi in tempi rapidi. Inoltre, si rivela particolarmente efficace in base al parere di esperti e di nutrizionisti dal momento che va ad aumentare il metabolismo aiutando a perdere, non solo chili in eccesso, ma anche centimentri. Un prodotto che permette di bruciare i grassi rapidamente senza troppa fatica.

Per chi volesse saperne di più, può cliccare qui o sulla seguente immagine

Si tratta di un vero e proprio acceleratore nello stato di chetosi soprattutto grazie ad elementi naturali di cui si compone che non hanno nessuna controindicazione o effetto collaterale. Infatti, si basa su estratto di faseolamina che ha il compito di controllare i carboidrati; tè verde che è un termogenico naturale dal momento che aumenta il metabolismo; l’alga spirulina metabolizza i grassi in tempi veloci e la cannella che migliora il lato digestivo.

I nutrizionisti concordano sul consumo di due compresse giornaliere da assumere prima dei pasti con dell’acqua per iniziare a fare effetto.

Un integratore come Keto Brucia non è vendibile online o nei negozi fisici. Il solo modo è tramite il sito ufficiale del prodotto inserendo i dati personali nel modulo per usufruire di 4 confezioni di questa formula a 49,99€ con pagamento in contanti, tramite Paypal o anche con carta di credito al corriere alla consegna.