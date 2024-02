Il 14 gennaio 2024 il principe Frederik e Mary Donaldson, ora ribattezzati re Frederik X e regina Mary, sono saliti sul trono di Danimarca. Ecco la dieta danese della nuova regina di Danimarca.

La dieta danese di Mary Elizabeth Donaldson

L’abdicazione della regina Margrethe dello scorso 31 dicembre 2023 ha portato lo scorso 14 gennaio all’incoronazione del nuovo re di Danimarca Frederik X e della sua consorte la regina Mary Elizabeth Donaldson. Quest’ultima è già divenuta famosissima e il web impazza nel conoscere tutto di lei. Nei 900 anni di regno nessun sovrano danese si era mai dimesso per sua volontà ma il popolo ha accolto bene la notizia amando già i due ex principe e consorte danese.

Ma chi è la nuova regina danese Mary Donaldson? Figlia minore degli accademici scozzesi John Dalgleish ed Henrietta Clark Donaldson, nasce nel 1972 a Hobart, capitale dello stato insulare della Tasmania. Dopo la laurea in Giurisprudenza presso l’Università della Tasmania, e prima dell’unione con Frederik, ha lavorato per diverse agenzie pubblicitarie in Australia, Scozia, Francia e, infine, Danimarca.

Il primo incontro tra il re Frederik X e Mary Donaldson avvenne nel settembre 2000 allo Slip Inn, un club di Sydney. Il matrimonio è stato celebrato il 14 maggio 2004 presso il Palazzo di Fredensborg, a Copenaghen. La coppia reale danese ha 4 figli. Ma cosa sappiamo del regime alimentare seguito dalla nuova regina consorte danese?

All’età di 52 anni compiuti pochi giorni fa, Queen Mary di Danimarca ha lasciato molti fan a interrogarsi sui segreti dietro il suo segreto anti-età. Si dice che la reale di origine australiana segua una tipica dieta danese incentrata su cibi naturali di alta qualità di provenienza locale, ricchi di grassi buoni e poveri di carboidrati. Grazie alla sua educazione australiana, Mary ha sempre condotto una vita attiva e viene spesso vista fare jogging o fare escursioni con la sua famiglia.

Il fisico snello della regina consorte è dovuto alla sua dieta danese composta da pesce, noci, semi, frutta e ortaggi a radice. Le abitudini alimentari scandinave secondo gli esperti sono benefiche con il tasso di obesità in Danimarca che è solo del 10%.

“È sicuramente una delle diete più sane al mondo grazie al suo contenuto particolarmente elevato di omega 3 derivante dall’elevato consumo di pesce azzurro”, ha affermato l’esperta. La dieta danese, inoltre, contiene pochi carboidrati trasformati e pane scuro, semi e noci. Queen Mary molto probabilmente mangia pasti a base di pesce azzurro, patate, noci, semi e formaggio mentre fa spuntini con frutta e verdura.

La dieta danese include frutta e spuntini a base di frutti di bosco, che sono ricchi di antiossidanti che possono proteggere dalle malattie. Include anche molti ortaggi a radice come carote, pastinaca e patate, mentre il pane di segale è un alimento base nella dieta, principalmente perché è molto più ricco di sostanze nutritive come le vitamine del gruppo B, ferro, sostanze fitochimiche e magnesio.

Mary Elizabeth Donaldson e la dieta: cosa mangia la regina?

Mary Elizabeth Donaldson, 52 anni, è la nuova regina consorte della Danimarca, moglie del re danese Frederik X. Incoronati solo un mese fa, acclamatissimi dal popolo danese, il web è alla ricerca di quante più notizie che li riguardano. In particolare a interessare i fan è il regime alimentare e stile di vita della Queen Mary di Danimarca che a 52 anni sfoggia una forma invidiabile.

La regina danese dice di non essere eccessivamente severa con la sua dieta sana ed è stata vista regolarmente a cene sontuose con bicchieri di vino rosso che smaltisce subito con il stile di vita molto attivo. Le attività preferite della reale includono passeggiate, jogging ed equitazione e, secondo quanto riferito, ha un personal trainer per mantenersi in forma.

E poi è madre di quattro ragazzi, quale attività migliore di dimagrire? Oltre a una dieta super sana rigorosamente danese, come visto, focalizzata su pesce azzurro (omega 3), verdure, frutta, noci, semi, pane di segale. Questi gli ingredienti che rendono invidiabile la forma fisica della nuova Regina di Danimarca.