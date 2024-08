Dieta dello yogurt: i risultati possibili

Ci sono alimenti molto freschi e ricchi di benefici che possono essere utili da assumere nella dieta. Uno di questi è proprio lo yogurt, considerato anche particolarmente saziante. Infatti, la dieta dello yogurt, sebbene sia un po’ sbilanciata, aiuta a dimagrire e perdere peso.

Dieta dello yogurt

Si tratta di uno dei regimi dimagranti maggiormente in voga soprattutto in questo periodo dell’anno. Infatti, la dieta dello yogurt funziona molto bene per dimagrire proprio perché si consuma un alimento sano, gustoso e molto fresco. Permette di consumare questo alimento in tutti i pasti principali cercando però di ridurre gli altri cibi.

Seguendo questo regime dimagrante nel modo giusto si arriva a perdere fino a 5 o 10 chilogrammi. Come affermano gli esperti del settore, è alquanto sbilanciata in quanto presenta delle controindicazioni. Per questa ragione, si consiglia di seguirla sempre sotto stretta osservazione degli esperti che andranno a capire se ne vale la pena.

La dieta dello yogurt va seguita con la giusta attenzione in quanto questo alimento è considerato alquanto saziante. Inoltre, è ricco di probiotici, ha pochissimi grassi e poche calorie, anche se molto dipende da quale si sceglie. Proprio seguirla in questo modo aiuta a dimagrire e perdere peso nella maniera corretta.

Per seguire questa dieta bisogna optare per uno yogurt bianco, possibilmente magro e con soltanto il 2% di grassi. Si consiglia di optare per uno yogurt senza lattosio soprattutto se intolleranti. Un regime da seguire soltanto per un massimo di 3 giorni e non oltre proprio considerando le controindicazioni ed effetti collaterali.

Dieta dello yogurt: benefici

Seguire la dieta dello yogurt significa puntare sui tanti benefici di questo alimento dal momento che permette di ridurre i gonfiori e favorire la regolarità intestinale, oltre a rendere la pelle molto più bella. Un alimento ricco di proteine e grassi nel modo giusto che permette anche di sgonfiare la pancia e avere un addome maggiormente tonico.

Agisce poi sulla flora batterica aiutando a ripristinarla e per questa ragione sarebbe bene preferire uno yogurt ricco di fermenti lattici vivi. Permette di bruciare i grassi e depurare l’organismo proprio per il mix di nutrienti che contiene al suo interno. La pelle appare più sana e priva di comedoni, acne e brufoli.

Ecco un esempio di dieta dello yogurt da consumare:

Colazione: yogurt greco con della frutta fresca e delle mandorle

Spuntino: delle olive

Pranzo: salsa a base di yogurt più carboidrati come riso e quinoa

Merenda: mandorle

Cena: yogurt greco con noci e una leggera insalata.

Dieta dello yogurt: formula dimagrante

