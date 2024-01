Tommy Marino, cestista, opinionista e youtuber italiano, 37 anni, da qualche anno, dopo tante stagioni in Serie A2, si è trasferito in B a Legnano. Ecco la sua dieta a base di riso e tonno.

La dieta di Tommy Marino: riso e tonno

Tommaso Marino, detto Tommy, è uno dei migliori cestisti italiani in Seria A2, mentre da qualche anno a 37 anni gioca in B a Legnano. Tommy ha vinto lo scudetto con la Mens Sana alla sua prima stagione da professionista (2003-04), proseguendo la carriera nel basket tra Serie A2 e B. Ma oltre che campione di basket, è diventato anche youtuber e opinionista tv di NBA. A Legnano, a 37 anni, sta mantenendo 11.9 punti di media.

Marino è molto di più di un giocatore: nonostante le poche presenze nella massima serie, l’italiano è uno dei cestisti più popolari, e non solo per il suo seguito sui social. Il giocatore di basket ha poi creato un seguitissimo canale YouTube in cui mostra la vita di un giocatore professionista. Ha aperto una palestra con anche campo da basket interno.

Tommy ha spiegato quanta costanza, impegno e dedizione ci sia dietro ogni risultato in campo, e non solo con l’allenamento. Ma qual è la sua dieta, per un campione del suo livello? La dieta di Marino prevede delle rinunce ad esempio non beve alcool, se non un “bicchiere di vino a cena ogni tanto”, e quando mangia fuori casa deve stare attento. Imprescindibile il tanto allenamento, facendo pesi anche fuori dagli allenamenti “standard”, quattro volte a settimana, soprattutto dopo i 30 anni. “Oggi ho dovuto ridurre”.

La sua alimentazione è sempre consapevole e legata alle sue prestazioni, soprattutto ora che è vicino ai 40 anni. Da quando ha iniziato a fare video su YouTube è diventato “un meme che io mangi sempre riso e tonno, ma tranquillizzo tutti: non mi nutro solo di questo!”, racconta Marino.

La classica porzione di riso e tonno davvero gli piace, è veloce da preparare e lo tiene leggero. Il campione di basket cerca comunque di variare sempre l’alimentazione. Ma tutto è molto intuitivo, se ha voglia di mangiare cinque gelati, “so che non è sano, ma anche che ogni tre settimane devo esaudire quel desiderio”.

Tommy Marino e la dieta: cosa mangia il cestista?

Tommy Marino, campione di basket italiano, imprenditore e youtuber attuale cestista in serie B a Lignano, a 37 anni si tiene costantemente in forma. Come visto, la sua dieta è molto varia e seppur attenta e sana Marino non disdice gli sgarri che ricompensa con tanto allenamento. Sì anche a pizza, hamburger e gelato. Però il cibo prediletto nell’alimentazione del cestista è un piatto di riso e tonno, il classico pasto degli atleti.

Su YouTube dove qualche anno fa ha aperto il suo canale super seguito Tommy rivela la sua giornata tipica professionale e non. Tanti anni passati nei campi di Serie A e A2, nel tempo libero, insieme al suo grande amico e socio, il cestista italo-argentino Bruno Cerella, gestisce la fondazione no profit Slums Dunk e ci intrattiene sui suoi canali social. Ma “guai” a chiamarlo influencer!