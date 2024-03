Dimagrire con il tapis roulant: programma e consigli

È possibile dimagrire con il tapis roulant? Sicuramente sì, se utilizzato nel modo giusto. Cerchiamo di capire come e vediamo alcuni consigli per poterlo utilizzare al meglio.

Dimagrire con il tapis roulant

Il tapis roulant è un attrezzo ginnico molto utile, che può essere facilmente utilizzato anche a casa per fare sport. Così come la cyclette, il tapis roulant è un alleato della nostra forma fisica. Migliora la nostra resistenza ed il benessere dell’apparato cardiocircolatorio. Serve a dimagrire, a combattere la ritenzione idrica e la cellulite, a rassodare le gambe e le cosce, i glutei ed i polpacci, con appositi programmi di allenamento, che possono essere anche personalizzati.

Esistono due tipi di tapis roulant, differenti tra loro ma entrambi molto efficaci. Esiste il tipo elettrico e quello magnetico. Che differenza intercorre tra i due? Nel primo caso c’è un motore, nel secondo, invece, il nastro si muove soltanto grazie al movimento creato. L’elettrico permette in ogni caso un allenamento completo, che permette sia di correre che di camminare. E’ possibile impostare difficoltà differenti, tipi di inclinazione ed è perfetto per allenare i glutei e le gambe, apportando benefici all’apparato cardiocircolatorio ed alla respirazione. Chi usa quello magnetico può lo stesso dimagrire, soprattutto se vuole esercitarsi con la camminata.

Il programma

Per dimagrire con il tapis roulant ed ottenere risultati visibili dobbiamo esercitarci per più volte alla settimana, tipo tre. Ogni seduta dovrebbe durare da un minimo di trenta minuti, fino ad un massimo di sessanta. Si tratta di un qualcosa di piuttosto impegnativo, per cui dobbiamo avere grande forza di volontà. Poiché spesso l’esercizio fisico non basta per dimagrire, dobbiamo associarlo ad una dieta che sia utile a perdere peso.

Se vogliamo camminare sul tapis roulant, possiamo fare finta di essere a camminare all’aperto. Se è tanto che non ci alleniamo possiamo cominciare con la camminata, per aumentare il ritmo via via e anche l’inclinazione, qualora sia possibile. All’allenamento vero e proprio possiamo far precedere cinque minuti di camminata leggera come riscaldamento, assieme a qualche esercizio di stretching.

Nelle prime settimane si consiglia di svolgere un esercizio della durata di mezz’ora, alternando due o tre minuti di camminata a due o tre minuti di corsa. Con il passare del tempo si può poi aumentare i minuti di corsa. E’ necessario tenere sempre sotto controllo la frequenza cardiaca, ricordandoci di tenerla al 60-70% della frequenza cardiaca massima.



