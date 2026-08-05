Drink Spiking: come le farmacie italiane combattono il fenomeno con braccialetti rilevatori

Il fenomeno del Drink Spiking ovvero l’aggiunta di alcol o sostanze psicoattive nelle bevande senza il consenso della persona, rappresenta una grave minaccia alla sicurezza e alla libertà individuale. In risposta a questa emergenza, diverse regioni italiane hanno avviato campagne di sensibilizzazione con il supporto delle farmacie locali, trasformando questi punti di riferimento in veri e propri presidi di sicurezza.

Veneto: braccialetti rilevatori e informazione nelle scuole

In Veneto l’iniziativa “Il consenso non si scioglie in un drink” ha visto la distribuzione di 2700 kit antistupro nelle farmacie aderenti a marzo. Questi kit, sotto forma di braccialetti, sono in grado di rilevare la presenza di sostanze alteranti nelle bevande. Il presidente di Federfarma Venezia, Andrea Bellon, ha sottolineato come questa iniziativa abbia dato visibilità al ruolo delle farmacie oltre la semplice dispensazione di medicinali. “La farmacia rappresenta un presidio fondamentale sul territorio”, ha dichiarato Bellon, annunciando anche l’intenzione di estendere la distribuzione dei braccialetti ai locali della costa veneta.

Salerno: “Io Mi Proteggo” e la collaborazione con le istituzioni

A Salerno la campagna “Io Mi Proteggo” ha preso il via con un evento presso il locale Goccia a Mare. Promossa dalla Fondazione La Crisalide in Rete e dal Centro Antiviolenza Febe, l’iniziativa prevede la distribuzione di kit reattivi e laboratori nelle scuole. “La sicurezza non deve limitare la libertà, ma garantire la possibilità di vivere la notte in serenità”, ha dichiarato Roberta Bolettieri, presidente della Fondazione. La campagna coinvolge anche l’Arma dei Carabinieri e il Dipartimento delle Dipendenze dell’ASL Salerno, dimostrando una forte sinergia istituzionale.

L’importanza della prevenzione e dell’educazione

Oltre alla distribuzione dei kit, la campagna “Io Mi Proteggo” include laboratori nelle scuole, Safe Corner durante gli eventi e una chat anonima gestita dalle professioniste dei Centri Antiviolenza. “Questa iniziativa ha una forte valenza sociale”, ha affermato Giuseppe Castello, presidente di Federfarma Genova, sottolineando l’importanza dell’educazione e della sensibilizzazione per combattere il fenomeno del Drink Spiking.

Liguria e Forlì-Cesena: campagne regionali e distribuzione di kit

Anche la Regione Liguria ha avviato una campagna regionale di prevenzione in collaborazione con Orientamenti e Federfarma Genova. L’iniziativa prevede la distribuzione di 30.000 volantini e 300 locandine in oltre 300 farmacie di Genova e provincia. “La rete delle farmacie rappresenta un presidio fondamentale sul territorio”, ha dichiarato Castello, evidenziando il ruolo cruciale dei farmacisti nell’informare correttamente la popolazione.

Nella provincia di Forlì-Cesena le farmacie distribuiranno gratuitamente un kit per individuare la presenza di sostanze alteranti nelle bevande. Il kit, composto da otto strisce reattive, consente di effettuare un test istantaneo con un’affidabilità dichiarata pari o superiore al 98%. “L’iniziativa ha riscosso un grande apprezzamento da parte della cittadinanza”, ha dichiarato Alberto Lattuneddu, presidente Federfarma Forlì-Cesena.

Queste iniziative rappresentano un passo fondamentale nella lotta contro il Drink Spiking, dimostrando come la collaborazione tra istituzioni, associazioni e cittadini possa fare la differenza nella tutela della sicurezza e della libertà individuale.