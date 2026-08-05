Protezione solare e cancro: la verità dietro le affermazioni virali

Il dibattito sulla protezione solare e il rischio di tumori cutanei è tornato alla ribalta grazie alle dichiarazioni del cantante Salmo, che ha rivelato di aver sviluppato un carcinoma basocellulare. Il cantante ha attribuito la sua condizione all’uso di creme solari, suscitando una vivace discussione online. Ma cosa dicono gli esperti?

Le affermazioni di Salmo hanno scatenato una reazione immediata da parte del mondo medico. L’associazione Me.Di.Sci. (Divulgatori Medici e Sanitari Italiani) e la SIDeMaST (Società Italiana di Dermatologia) hanno criticato le sue dichiarazioni, definendole deontologicamente scorrette e potenzialmente pericolose per la salute pubblica.

Le dichiarazioni di Salmo e la reazione degli esperti

Salmo, con oltre 2,6 milioni di follower su Instagram, ha condiviso la sua esperienza personale, affermando che l’uso di creme solari potrebbe aver contribuito allo sviluppo del suo carcinoma basocellulare. Questa dichiarazione ha sollevato preoccupazioni tra gli esperti, che hanno sottolineato l’importanza della protezione solare nella prevenzione dei tumori cutanei.

La reazione del mondo medico non si è fatta attendere. Me.Di.Sci. e SIDeMaST hanno segnalato il caso all’Ordine dei Medici e alle autorità sanitarie, sottolineando i rischi di diffondere informazioni non supportate dalla scienza.

I miti smentiti dalla dermatologia

Le principali società scientifiche hanno fatto il punto della situazione, smontando punto per punto le tesi diffuse in rete e spiegando come stanno davvero le cose secondo la medicina basata sulle evidenze (Evidence-Based Medicine).

La crema solare causa il cancro?

FALSO. Si tratta di una classica fallacia logica basata sulla confusione tra correlazione e causalità. Chi sviluppa un tumore pur utilizzando la crema solare non si ammala a causa del prodotto. In epidemiologia questo fenomeno è noto anche come causalità inversa: le persone con fototipo chiaro, pelle sensibile o con una storia pregressa di ustioni/lesioni usano più frequentemente la protezione solare rispetto a chi non si scotta mai, ma partono da un rischio biologico di base nettamente superiore.

La protezione solare blocca la sintesi della vitamina D?

FALSO. Nessuna crema solare schermante blocca il 100% dei raggi ultravioletti. Anche applicando un fattore di protezione molto alto (SPF 50), una quota di radiazioni (circa il 2%) penetra comunque nella cute: questa percentuale minima è ampiamente sufficiente a garantire la regolare sintesi fisiologica di vitamina D da parte dell’organismo. Per soddisfare il fabbisogno quotidiano bastano infatti 10-15 minuti al giorno di esposizione di piccole aree (come braccia o viso).

Usare la crema solare non fa abbronzare

FALSO. Un SPF 50 lascia passare circa 1/50 dei raggi solari (pari al 2%). Questo significa che la pelle si abbronza ugualmente, ma in modo graduale, omogeneo e soprattutto sicuro, prevenendo l’invecchiamento cutaneo precoce (photoaging), le macchie solari e i danni cellulari profondi al DNA dei cheratinociti e dei melanociti.

Guida pratica all’uso corretto della crema solare

Per garantire una protezione efficace, è fondamentale seguire alcune linee guida pratiche:

Dosaggio corpo Applicare una quantità totale pari a una pallina da ping pong per coprire accuratamente l’intero corpo.

Applicare una quantità totale pari a una pallina da ping pong per coprire accuratamente l’intero corpo. Dosaggio viso Utilizzare la quantità pari alla lunghezza di due dita (indice e medio stesi).

Utilizzare la quantità pari alla lunghezza di due dita (indice e medio stesi). Frequenza Riapplicare ogni 2 ore e sempre dopo ogni bagno, tergitura con asciugamano o abbondante sudorazione.

Riapplicare ogni 2 ore e sempre dopo ogni bagno, tergitura con asciugamano o abbondante sudorazione. SPF Consigliato Orientarsi sempre su un SPF 50 / 50+, per poi passare eventualmente a un SPF 30.

Orientarsi sempre su un SPF 50 / 50+, per poi passare eventualmente a un SPF 30. Neonati (0-6 mesi) Divieto assoluto di esposizione diretta ai raggi solari e uso di filtri chimici diretti.

Inoltre, è importante ricordare tre regole d’oro: non risparmiare sulle dosi, mettersi la crema in anticipo e prestare attenzione all’effetto riverbero, che aumenta l’intensità della radiazione anche quando ci si trova sotto l’ombrellone o all’ombra.

Mappatura dei nei: l’arma diagnostica che salva la vita

La prevenzione primaria con i filtri solari deve sempre essere affiancata dalla prevenzione secondaria. Oggi oltre l’80% dei melanomi diagnosticati in fase precoce può essere guarito definitivamente con un semplice intervento chirurgico ambulatoriale di asportazione.

Per monitorare periodicamente la propria pelle, è utile seguire la regola dell’ABCDE:

A – Asimmetria una metà del neo ha una forma diversa dall’altra.

una metà del neo ha una forma diversa dall’altra. B – Bordi i margini appaiono irregolari, frastagliati o sfumati.

i margini appaiono irregolari, frastagliati o sfumati. C – Colore la lesione presenta tonalità diverse (marrone, nero, rosso, rosa, bianco o blu).

la lesione presenta tonalità diverse (marrone, nero, rosso, rosa, bianco o blu). D – Dimensione il diametro è superiore a 6 mm.

il diametro è superiore a 6 mm. E – Evoluzione il neo cambia forma, colore, dimensione, si solleva, prurita o tende a sanguinare spontaneamente.

Per effettuare il controllo è possibile accedere al Sistema Sanitario Nazionale (SSN) richiedendo al proprio Medico di Medicina Generale (MMG) un’impegnativa per “Visita dermatologica con mappatura nei”, prenotabile tramite CUP presso le ASL e gli ambulatori ospedalieri dedicati.