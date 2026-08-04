Nuoto per la lombalgia: come l’attività in acqua riduce la disabilità

Per chi soffre di lombalgia cronica la domanda «Posso andare a nuoto?» è spesso la prima che viene rivolta al medico. Per anni, la risposta è stata quasi scontata: «Sì, il nuoto fa bene alla schiena». Oggi, grazie alla ricerca scientifica, possiamo capire meglio perché questa affermazione è corretta e quali sono i suoi limiti.

Le più recenti revisioni della letteratura e gli studi clinici randomizzati confermano che l’esercizio terapeutico in acqua è una valida opzione riabilitativa per i pazienti con lombalgia cronica meccanica. Tuttavia, è importante chiarire che non è l’acqua in sé a curare la schiena, ma il movimento che essa consente.

I benefici del nuoto per la schiena

Uno studio condotto su oltre cento pazienti con lombalgia cronica ha confrontato un programma di esercizi terapeutici in acqua con trattamenti fisici passivi come TENS e infrarossi. Dopo tre mesi di trattamento, i pazienti che avevano svolto attività in piscina presentavano una riduzione significativamente maggiore della disabilità funzionale, con benefici mantenuti anche a sei e dodici mesi.

Risultati analoghi sono emersi in un secondo studio, nel quale un programma personalizzato di nuoto associato a educazione terapeutica ha prodotto un miglioramento della disabilità superiore rispetto alla sola educazione sanitaria dopo otto settimane di trattamento.

Perché l’acqua aiuta?

L’ambiente acquatico rappresenta uno strumento che consente al paziente di muoversi meglio. La spinta di galleggiamento riduce il peso gravante sulla colonna vertebrale, rende più semplici movimenti che sulla terraferma risulterebbero dolorosi e permette di recuperare gradualmente forza, mobilità e coordinazione senza sovraccaricare le articolazioni.

L’acqua contribuisce anche a ridurre quella paura del movimento che spesso accompagna la lombalgia cronica. Molti pazienti evitano qualsiasi attività fisica per timore di peggiorare il dolore, entrando così in un circolo vizioso fatto di inattività, perdita di tono muscolare, riduzione della resistenza fisica e ulteriore aumento della sintomatologia.

Il movimento come terapia

Le attuali linee guida internazionali sulla lombalgia cronica non indicano il nuoto come una terapia miracolosa, bensì come una delle possibili modalità di esercizio terapeutico, accanto alla camminata, agli esercizi di rinforzo del core al Pilates, al tai chi e ad altri programmi di riabilitazione personalizzata.

Questo significa che il nuoto non è necessariamente la scelta migliore per tutti. Alcuni pazienti con dolore acuto, limitazioni articolari importanti o specifiche patologie della spalla potrebbero beneficiare maggiormente di altre forme di attività fisica. Al contrario, nei soggetti che tollerano poco il carico sulla colonna vertebrale, l’ambiente acquatico rappresenta spesso il contesto ideale per ricominciare a muoversi.

Il messaggio che emerge dalla ricerca è chiaro: la domanda non dovrebbe essere «Il nuoto fa bene alla schiena?». La domanda corretta è piuttosto: «Qual è l’attività fisica che permette a questo paziente di muoversi con continuità, sicurezza e senza paura?».

Per molti, la risposta sarà proprio il nuoto. Non perché l’acqua guarisca la lombalgia, ma perché rappresenta uno dei modi più efficaci e naturali per restituire alla colonna vertebrale ciò di cui ha più bisogno: il movimento.