Scopri le saune più innovative d’Italia: da Verona a Valdaora

Il benessere termale non è mai stato così affascinante. Le saune, con i loro benefici per la muscolatura, la circolazione e il sistema immunitario, offrono oggi esperienze uniche che vanno ben oltre il semplice relax. Dalle vette delle Dolomiti alle terme del Lago di Garda, ogni struttura propone un viaggio sensoriale che unisce tradizione e innovazione.

Che siate amanti delle alte quote o preferiate atmosfere più culturali, c’è una sauna perfetta per voi. Scopriamo insieme le esperienze più straordinarie che l’Italia ha da offrire.

Alpin Panorama Hotel Hubertus: saune sospese tra le Dolomiti

Nelle maestose Dolomiti di Sesto, a Valdaora in Alto Adige, l’Alpin Panorama Hotel Hubertus della famiglia Gasser offre un’esperienza di benessere senza pari. La Sky Spa “Heaven&Hell” progettata dallo studio NOA di Bolzano, è un vero gioiello di design e relax.

Gli ospiti possono godere di una piscina a sfioro sospesa a 12 metri di altezza con fondo di vetro, che offre una vista mozzafiato sulle montagne circostanti. Le saune di design a casetta alpina, con gettate di vapore, sono un vero spettacolo per gli occhi e per il corpo. Ma le vere star della struttura sono le saune capovolte, con vasche idromassaggio e giochi di caldo e freddo.

Qui, tra le Vedrette di Ries e le Dolomiti di Sesto, a quota 1250 metri, il relax diventa un’esperienza scenografica. Le saune finlandesi e biosauna offrono temperature differenti su due livelli: Heaven (paradiso) ed Hell (inferno). Un mondo di relax di 7 mila metri quadrati dove il design gioca sui contrasti in perfetta armonia con l’ambiente circostante.

Asmana Wellness World: un viaggio intorno al mondo

A pochi minuti da Firenze, l’Asmana Wellness World di Campi Bisenzio offre un viaggio intorno al mondo attraverso i suoi rituali sensoriali. Nei 19 ettari del parco di Villa Montalvo, la Day Spa più estesa d’Italia propone cerimonie e rituali per tutti i gusti.

Dall’Indian sauna che riporta tra le atmosfere del Rajasthan con incensi e ritmi alla Bollywood, alla Biosauna Zen più soft e meditativa, dove rilassarsi osservando una cascata oltre una parete in vetro. La Sauna delle Erbe ricrea le foreste finlandesi con cerimonie al profumo di abeti e pini, mentre la Wine Sauna semi-interrata nel giardino offre un’esperienza unica con soffitto e braciere ricavati da botti vinicole di rovere.

Le sale relax beneficiano del calore benefico, come i lettini della Zona Infrarossi, dove sdraiarsi sotto lampade che sciolgono le tensioni. Ogni giorno vengono preparati scrub freschi con sale, spezie ed erbe toscane da usare tra i vapori del grande Hammam. Un viaggio emozionale che si prolunga fino a mezzanotte in settimana e fino all’una il venerdì e il sabato.

Aquardens Terme Verona: l’opera lirica in sauna

Alle porte di Verona, Aquardens offre un’esperienza di benessere unica nel suo genere. La Sauna del Deserto la più grande al mondo con una superficie di 180 metri quadrati e una capienza di 300 persone, è un vero teatro di benessere. Qui, grazie alla collaborazione con la Fondazione Arena di Verona, si possono vivere aufguss ispirati alle opere liriche portate in scena all’Arena.

Ogni giorno, la sauna ospita diverse tipologie di ventilazioni a tema, tra cui la famosa Carmen di Bizet e la Traviata di Giuseppe Verdi. Uno spettacolo in versione sauna realizzato con l’aiuto di sarti, staff artistico e tecnico, oltre ai pluripremiati maestri di sauna. Aquardens offre anche lagune, grotte, giochi d’acqua e un canale dalla corrente artificiale che vi gira attorno, rendendo il senso dello spettacolo ovunque.

Nei suoi 110 mila metri quadrati totali, estesi in corrispondenza di una falda acquifera con sorgente salsobromoiodica, Aquardens è un vero paradiso di benessere e cultura.

Terme di Sirmione: l’argilla termale nel circuito del calore

A Sirmione, sul Lago di Garda, le Terme di Sirmione offrono un’oasi di benessere di 14 mila metri quadrati con piscine con vista lago, percorsi acquatici e trattamenti rigeneranti. La protagonista è l’acqua sulfurea salsobromoiodica ricca di zolfo, cloruro di sodio, iodio, bromo e oligoelementi come manganese, selenio e zinco.

Nell’area dedicata a saune, docce emozionali e bagni di vapore, l’Argillarium termale è il trattamento più caratteristico. Questo rituale dura 25 minuti e si articola in due passaggi con livelli di umidità differenti. Il primo prevede uno scrub aromatizzato all’interno del bagno di vapore, che apre i pori della pelle e la ammorbidisce. Il secondo passaggio avviene nel bagno romano, dove ci si cosparge di argilla naturale ricca di minerali.

Il risultato è una pelle levigata e vellutata. Oltre all’Argillarium, il circuito SPA & Thermal Garden propone altri rituali detox guidati, come l’Aufguss scrub e il Savonage che combinano la ventilazione di oli aromatici in sauna finlandese con la doccia armocromatica e l’infusion scrub nel bagno turco.

Ogni terzo mercoledì del mese, il calendario si arricchisce con il Nordic Way un approccio nordico a saune e hammam esclusivamente con telo in fibre naturali, senza uso di costume.

Choruslife Immersive Spa: cinque mondi rigeneranti

A Bergamo, la nuovissima ChorusLife Immersive Spa offre un’esperienza di benessere unica con il metodo Immerse | Emerse. Questo metodo guida all’utilizzo consapevole del rituale della sauna, indicando la precisa alternanza delle tre fasi: calore, raffreddamento e riposo.

La progressione può essere ripetuta più volte scegliendo tra le suggestioni di cinque mondi tematici: Roman ispirato alle terme romane; Moroccan con atmosfere arabeggianti; Himalayan focalizzato sui benefici del sale rosa; Japanese tra bambù e lettini futon; e Nordic con i suoi aromi di foresta. Ogni mondo è contraddistinto da architetture profumate e combinazioni cromatiche che aiutano a calarsi in atmosfere differenti.

Dopo l’immersione sensoriale, si riemerge trasformati, con la consapevolezza di aver contribuito al miglioramento del proprio stato di salute.

Che siate amanti delle alte quote o preferiate atmosfere più culturali, le saune più innovative d’Italia offrono esperienze uniche di benessere e relax. Scoprite il piacere di una sudata rigenerante tra montagna, cultura e natura.