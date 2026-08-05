Dazi USA sui medicinali generici: le conseguenze per la salute pubblica

I farmaci generici rappresentano una colonna portante del sistema sanitario globale, garantendo accesso alle cure a costi contenuti. Tuttavia, la recente decisione degli Stati Uniti di imporre dazi sui medicinali fuori brevetto ha acceso un dibattito internazionale sulle possibili conseguenze per la salute pubblica.

In un contesto in cui l’accessibilità alle terapie è una priorità, questa misura tariffaria solleva preoccupazioni significative. Il presidente di Egualia, Zagaria, ha definito i farmaci generici come un’infrastruttura strategica per la salute, sottolineando la necessità di politiche industriali di supporto piuttosto che di barriere commerciali.

L’importanza dei farmaci generici per la salute pubblica

I farmaci generici, essendo privi di brevetto, offrono un’alternativa economica ai medicinali di marca, senza compromettere l’efficacia terapeutica. Secondo gli esperti, questi prodotti rappresentano oltre l’80% delle prescrizioni in molti paesi, garantendo un risparmio significativo per i sistemi sanitari e per i pazienti.

Zagaria ha spiegato che l’introduzione di dazi su questi farmaci potrebbe aumentare i costi e limitare l’accesso alle cure, soprattutto per le fasce più vulnerabili della popolazione. Egualia ha quindi invitato le autorità a valutare attentamente le implicazioni di questa decisione, proponendo invece misure di sostegno alla produzione e alla distribuzione di farmaci generici.

Le possibili ripercussioni dei dazi USA

L’imposizione di dazi sui farmaci generici potrebbe avere ripercussioni a livello globale, influenzando non solo il mercato statunitense ma anche quello internazionale. Gli esperti temono che questa misura possa innescare una guerra commerciale nel settore farmaceutico, con conseguenze negative per la disponibilità e l’affordability dei medicinali.

Inoltre, i dazi potrebbero ridurre la concorrenza nel mercato dei farmaci generici, favorendo le aziende produttrici di medicinali di marca. Questo scenario potrebbe portare a un aumento dei prezzi e a una limitazione delle opzioni terapeutiche disponibili per i pazienti.

Egualia ha quindi lanciato un appello alle istituzioni internazionali per promuovere politiche che favoriscano l’accesso ai farmaci generici, garantendo così la sostenibilità dei sistemi sanitari e la tutela della salute pubblica.