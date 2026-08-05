Scopri come preparare rimedi naturali per l’inverno in un laboratorio immersivo

Immagina di trascorrere un pomeriggio immerso nei profumi e nei colori della natura, mentre impari a creare rimedi naturali per affrontare al meglio la stagione invernale. Questo è ciò che offre il laboratorio pratico organizzato dalla Fondazione Alpina per le Scienze della Vita nella suggestiva cornice dell’alta Valle di Blenio.

In un’epoca in cui la ricerca del benessere naturale è sempre più diffusa, questo laboratorio rappresenta un’opportunità unica per scoprire come la natura possa offrirci soluzioni efficaci e sostenibili per la nostra salute. Tra le colline e i boschi della Valle di Blenio, imparerai a preparare rimedi naturali che da secoli accompagnano le stagioni fredde.

Un’esperienza pratica e coinvolgente

Il laboratorio, della durata di tre ore e mezza, si terrà il 24 presso la sede della Fondazione Alpina per le Scienze della Vita a Olivone. Durante l’incontro, i partecipanti avranno l’opportunità di preparare personalmente sciroppo per la tossebalsamo pettoraletisana riscaldante e sali da bagno anti-raffreddamento.

Ogni partecipante sarà guidato passo dopo passo nella preparazione di questi rimedi, scoprendo le proprietà benefiche delle piante e degli ingredienti naturali utilizzati. Il laboratorio è pensato per essere accessibile a tutti, anche a chi non ha esperienza precedente nella preparazione di rimedi naturali.

Ingredienti e materiali forniti

Per garantire la massima qualità dei prodotti realizzati, la Fondazione Alpina per le Scienze della Vita fornirà tutti i materiali necessari. Tra questi, ingredienti selezionati come miele biologicoerbe aromatiche e oli essenziali oltre agli strumenti per la preparazione. Il costo del materiale è incluso nella quota di partecipazione, che ammonta a CHF 15 oltre alla tassa di iscrizione.

La quota di partecipazione al laboratorio è fissata a CHF 60 un investimento che include non solo la formazione pratica ma anche l’accesso a conoscenze preziose per il benessere quotidiano. La Fondazione offre anche la possibilità di scegliere tra diverse opzioni di pagamento per facilitare l’iscrizione.

La sede del laboratorio

Il laboratorio si terrà presso la sede della Fondazione Alpina per le Scienze della Vita, situata in Giaira 6, 6718 Olivone un luogo incantevole immerso nella natura incontaminata della Valle di Blenio. La struttura è facilmente raggiungibile e offre un ambiente ideale per un’esperienza di apprendimento immersiva.

Per chi desidera partecipare, è possibile ottenere ulteriori informazioni contattando direttamente la Fondazione Alpina per le Scienze della Vita al numero +41 91 872 26 56 o inviando una email all’indirizzo [email protected]. Il personale sarà lieto di fornire tutte le indicazioni necessarie per partecipare al laboratorio.

Questo laboratorio rappresenta un’opportunità unica per chiunque desideri approfondire la conoscenza dei rimedi naturali e scoprire come la natura possa essere una preziosa alleata per il nostro benessere. Non perdere l’occasione di vivere un’esperienza indimenticabile immerso nella bellezza della Valle di Blenio.