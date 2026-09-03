Faenza celebra la ceramica: scopri il programma di Argillà Italia 2026

Faenza, città simbolo della ceramica, si prepara a ospitare la nona edizione di Argillà Italia dal 4 al 6 settembre 2026. Questo evento, organizzato dal MIC Faenza insieme al Comune di Faenza e con il supporto di AiCC e European Route of Ceramics è uno dei principali festival europei dedicati alla ceramica.

La città, coordinatrice dell’European Route of Ceramics e insignita del riconoscimento UNESCO come Città Creativa per l’Artigianato e le Arti Popolari si trasforma in un vero e proprio laboratorio a cielo aperto dove l’arte e il design si fondono con la tradizione ceramica.

Un fine settimana immerso nella ceramica

Per tre giorni, Faenza diventa il cuore pulsante della ceramica contemporanea. Oltre 250 ceramisti e operatori tecnici provenienti da più di 30 paesi si riuniranno per mostre, workshop, dimostrazioni e performance. Tra gli eventi imperdibili, il Mondial Tornianti una competizione di tornio che vedrà sfidarsi vasai da tutto il mondo, e la performance I creatori di maschere dove un mega forno a legna darà vita a maschere in ceramica.

Non mancheranno le aperture straordinarie di musei e monumenti, visite guidate e laboratori didattici per adulti e bambini. La mostra mercato, con oltre 90 eventi, offrirà l’opportunità di curiosare tra gli stand, fare acquisti e partecipare a workshop di modellazione e decorazione.

L’Austria ospite d’onore

Quest’anno, l’attenzione è rivolta all’Austria Paese ospite dell’edizione 2026. Quindici espositori austriaci parteciperanno alla mostra mercato, mentre due mostre al Ridotto del Teatro Masini presenteranno i lavori di giovani talenti e artisti contemporanei. La mostra State of Becoming metterà in luce la connessione tra due importanti istituzioni formative austriache, mentre Grow: Decay esplorerà il tema della trasformazione attraverso l’argilla.

Innovazione e sostenibilità all’ISIA Faenza

L’ISIA Faenza partecipa ad Argillà con un programma dedicato alla ricerca e all’innovazione nel campo della ceramica. Dal 3 al 6 settembre, l’istituto ospiterà mostre, incontri e conferenze su temi come il design sostenibile, la riqualificazione degli spazi urbani e l’uso dell’argilla cruda in architettura e design.

Tra gli appuntamenti più attesi, la presentazione di Clarmony una piattaforma digitale europea dedicata alla ceramica, e la mostra Co-inhabited Landing che presenterà progetti innovativi sviluppati nell’anno accademico 2025/2026. La conferenza L’Argilla, la materia per l’architettura e per il Design esplorerà le possibilità offerte dall’argilla cruda nel design contemporaneo.

Le opere di Supriya Menon Meneghetti

La Bottega Bertaccini ospiterà le ceramiche di Supriya Menon Meneghetti artista indiana attiva nel campo della ceramica da oltre trent’anni. La mostra Madri che danzano presenterà opere che esplorano il tema della maternità attraverso l’argilla, con un linguaggio artistico che unisce equilibrio e trasformazione.

Argillà Italia 2026 promette di essere un’esperienza unica per gli appassionati di ceramica e per chi desidera scoprire le ultime tendenze nel campo dell’arte e del design. Un evento da non perdere per chi ama l’arte e la cultura ceramica.