Friuli Venezia Giulia: medici di base nelle Case di comunità entro ottobre

Un passo significativo è stato compiuto verso la riorganizzazione dei servizi sanitari di base in Friuli Venezia Giulia. L’accordo raggiunto tra l’assessore regionale alla Salute Riccardo Riccardi e i sindacati dei medici di base stabilisce che i medici di famiglia inizieranno a operare nelle Case di comunità entro il mese di ottobre. Questo sviluppo segue mesi di negoziati e tensioni riguardo l’applicazione dell’accordo nazionale.

L’incontro decisivo si è tenuto alla Direzione centrale Salute di Trieste, dove sono state definite le linee guida per l’implementazione del progetto. L’assessore Riccardi ha descritto l’accordo come un segnale importante e di disponibilità mentre i sindacati hanno evidenziato un clima collaborativo durante le trattative.

La pianificazione dell’ingresso nelle Case di comunità

La prima fase del progetto prevede la valutazione del fabbisogno di ciascuna struttura. Successivamente, si procederà con l’assegnazione dei medici secondo una precisa gerarchia. Inizialmente, saranno coinvolti i medici con incarico orario, retribuiti per le 38 ore settimanali previste dal contratto. Se necessario, si farà ricorso ai medici di medicina generale con meno di 1.500 assistiti per poi coinvolgere infine i medici che già assistono almeno 1.500 pazienti.

Le sfide dell’implementazione

L’accordo di giugno prevede un contributo fino a sei ore settimanali nelle Case di comunità. Tuttavia, in Friuli Venezia Giulia l’applicazione di questa misura si è rivelata complessa a causa del numero elevato di medici che assistono già un alto numero di pazienti. Questo ha reso necessaria una pianificazione dettagliata per garantire un equilibrio tra carico di lavoro e qualità del servizio.

L’assessore Riccardi ha sottolineato l’importanza di questo progetto per migliorare l’accessibilità e la qualità dei servizi sanitari di base. I sindacati, dal canto loro, hanno espresso soddisfazione per il raggiungimento di un accordo che tiene conto delle esigenze dei medici di base e dei pazienti.

Le prospettive future

Con l’entrata in vigore di questo accordo, si prevede un miglioramento significativo nell’organizzazione dei servizi sanitari di base in Friuli Venezia Giulia. Le Case di comunità rappresentano un tassello fondamentale per la riorganizzazione del sistema sanitario, offrendo un punto di riferimento per i cittadini e un supporto concreto per i medici di famiglia.

L’accordo raggiunto rappresenta un esempio di collaborazione efficace tra istituzioni e sindacati, dimostrando che è possibile trovare soluzioni condivise per affrontare le sfide del sistema sanitario. Con l’avvio operativo previsto per ottobre, si attende con interesse l’impatto positivo che questa iniziativa avrà sulla comunità regionale.