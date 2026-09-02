Oncologia pediatrica: i progressi e le sfide secondo la presidente dell’Eurocamera

Il cancro infantile rappresenta una delle sfide più difficili che le famiglie devono affrontare. Ogni anno, numerosi bambini e le loro famiglie si trovano a combattere contro questa malattia, spesso con risorse limitate e accesso iniquo alle cure. In un recente intervento, Roberta Metsola, presidente dell’Eurocamera, ha ribadito l’importanza di garantire a tutti i piccoli pazienti le terapie e il supporto di cui hanno bisogno.

Durante un intervento in commissione Salute al Parlamento Europeo, Metsola ha sottolineato come l’Unione Europea stia lavorando per migliorare la situazione dell’oncologia pediatrica. Le sue parole arrivano in un momento cruciale, durante il mese della Consapevolezza sul cancro infantile, un periodo dedicato a sensibilizzare l’opinione pubblica su questa grave patologia.

Rafforzare la ricerca e le sperimentazioni cliniche

Uno dei punti chiave dell’intervento di Roberta Metsola riguarda il rafforzamento della cooperazione nella ricerca e nelle sperimentazioni cliniche in oncologia pediatrica. “Insieme stiamo rafforzando la cooperazione nella ricerca e nelle sperimentazioni cliniche in oncologia pediatrica”, ha dichiarato Metsola. Questo impegno è fondamentale per sviluppare terapie più efficaci e adatte alle esigenze dei giovani pazienti.

La presidente dell’Eurocamera ha evidenziato come l’accesso a farmaci innovativi e a strumenti diagnostici adeguati all’età dei pazienti sia un obiettivo prioritario. “Stiamo migliorando l’accesso a farmaci e strumenti diagnostici innovativi e adeguati all’età dei pazienti”, ha aggiunto. Questo approccio mira a garantire che ogni bambino riceva cure appropriate e personalizzate, migliorando così le prospettive di guarigione.

Potenziare le reti di oncologia pediatrica

Un altro aspetto cruciale del discorso di Metsola riguarda il potenziamento delle reti di oncologia pediatrica e dei trasferimenti transfrontalieri di pazienti. Questo permette di garantire un supporto più ampio e specializzato, indipendentemente dalla localizzazione geografica. “Stiamo potenziando le reti di oncologia pediatrica e i trasferimenti transfrontalieri di pazienti”, ha spiegato Metsola.

Questo tipo di collaborazione è essenziale per assicurare che i bambini ricevano le cure migliori disponibili, anche in aree con risorse limitate. Inoltre, il supporto psicosociale, educativo e sociale a lungo termine per i sopravvissuti e le loro famiglie è un elemento fondamentale per garantire una qualità della vita adeguata dopo la terapia.

“Garantendo un migliore supporto psicosociale, educativo e sociale a lungo termine per i sopravvissuti e le loro famiglie”, ha concluso Metsola, sottolineando l’importanza di un approccio olistico alla cura del cancro infantile.

In un mondo in cui la tecnologia e la medicina avanzano rapidamente, è fondamentale che questi progressi siano accessibili a tutti, indipendentemente dall’età o dalla provenienza. L’impegno di Roberta Metsola e dell’Unione Europea rappresenta un passo importante verso un futuro in cui ogni bambino affetto da cancro possa ricevere le cure che merita.