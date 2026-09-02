Studio danese rivela l’impatto di abitudini e condizioni fisiche sulla qualità del liquido seminale

La fertilità maschile è un tema complesso che coinvolge numerosi fattori, tra cui lo stile di vita e la salute generale. Un recente studio pubblicato sulla rivista Andrology ha esaminato come la frammentazione del DNA spermatico sia influenzata da variabili cliniche e abitudini quotidiane. Questo approccio innovativo potrebbe rivoluzionare la comprensione dell’infertilità maschile e offrire nuove prospettive per il trattamento.

La ricerca, condotta da un team di ricercatori danesi, ha coinvolto 172 uomini suddivisi in tre gruppi distinti. Il primo gruppo era composto da uomini con gravi problemi di fertilità che avevano optato per l’iniezione intracitoplasmatica di spermatozoi (ICSI). Il secondo gruppo includeva uomini provenienti da coppie che avevano intrapreso trattamenti di fecondazione in vitro (IVF) o inseminazione intrauterina (IUI) a causa di infertilità femminile. Il terzo gruppo, utilizzato come controllo, era costituito da uomini fertili.

Metodologia e risultati dello studio

Per valutare la frammentazione del DNA spermatico, i ricercatori hanno utilizzato il test della struttura della cromatina spermatica. Questo metodo permette di misurare la qualità del DNA degli spermatozoi, un fattore cruciale per la fertilità. Le informazioni sullo stile di vita, l’antropometria e la storia clinica dei partecipanti sono state raccolte attraverso questionari e esami clinici specifici.

I risultati hanno rivelato differenze significative nei tassi di frammentazione del DNA tra i gruppi. Il gruppo ICSI ha mostrato una frammentazione mediana del 17,4%, mentre il gruppo IVF/IUI ha registrato un 10,8% e il gruppo di controllo ha presentato il 9,2%. Questi dati indicano una chiara correlazione inversa tra il test di frammentazione e i parametri dello sperma, con una correlazione più forte riscontrata in presenza di ridotta motilità progressiva.

Fattori clinici e stile di vita

Alcuni fattori clinici, come la presenza di varicocele l’eccesso di adiposità centrale e dimensioni testicolari ridotte, sono stati associati a livelli più elevati di frammentazione del DNA. Tuttavia, queste associazioni sono risultate meno significative dopo l’aggiustamento per i vari sottogruppi. L’analisi ha anche evidenziato che l’età avanzata era correlata a un aumento del 3% della frammentazione per ogni anno, mentre una minore adiposità centrale era associata a una diminuzione del 26% del test di frammentazione.

Il fumo, l’assunzione di alcol e il BMI non hanno mostrato associazioni coerenti con la frammentazione del DNA. Tuttavia, un test di frammentazione non normale è sempre associato a un potenziale impatto negativo sulla fertilità di una coppia. I ricercatori hanno sottolineato l’importanza di considerare l’adiposità centrale e il carico metabolico o infiammatorio come fattori chiave per una frammentazione del DNA sfavorevole, piuttosto che focalizzarsi esclusivamente sulla massa corporea complessiva.

Implicazioni per la fertilità maschile

Il test di frammentazione ha mostrato una correlazione significativa con i parametri convenzionali dello sperma, come la motilità progressiva e la morfologia. Tuttavia, gli esperti avvertono che non dovrebbe essere interpretato come un esame isolato, ma piuttosto come un’informazione supplementare utile nella valutazione complessiva dell’infertilità maschile o di coppia.

Questo studio offre nuove prospettive per la comprensione dell’infertilità maschile e sottolinea l’importanza di adottare uno stile di vita sano per migliorare la qualità del liquido seminale. I risultati potrebbero influenzare le future strategie di trattamento e offrire speranza a molte coppie che affrontano difficoltà di concezione.