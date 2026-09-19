Dal 20 al 22 ottobre 2026 l’Università Telematica eCampus organizzerà un percorso formativo intensivo, interamente online rivolto a medici, infermieri, fisioterapisti e tutti i professionisti che operano nel contesto sanitario. L’obiettivo è fornire strumenti pratici e aggiornati per riconoscere, gestire e prevenire lo stress sul posto di lavoro.

Obiettivi didattici e contenuti del corso

Il programma si articola in tre macro-aree tematiche. In una prima fase vengono illustrate le basi neurobiologiche dello stress, con particolare attenzione al ruolo dell’asse ipotalamo-ipofisi-surrene e alle conseguenze a lungo termine sul sistema immunitario. La seconda parte si concentra su approcci cognitivi tra cui il debating strutturato e la ristrutturazione cognitiva, per modificare i pattern di pensiero disfunzionali. Infine, vengono proposte tecniche psicocorporee come esercizi di respirazione consapevole, sessioni di mindfulness training autogeno e visualizzazioni guidate, tutte integrate in un percorso pratico.

Modulo scientifico guidato da Francesca Cilento

La dottoressa Francesca Cilento è la responsabile scientifica del corso. PhD in Psicologia presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, è specialista in psicologia del lavoro gestione dello stress e mindfulness. Oltre alla sua attività di docente a contratto presso eCampus, collabora con ASCOM Varese per la formazione obbligatoria del personale sanitario. Durante il corso, la Dott.ssa Cilento condurrà lezioni teoriche, esercizi di gruppo e momenti di debriefing, garantendo un collegamento costante tra evidenza scientifica e pratica clinica.

Contributi di Alessandra Grassi

Alessandra Grassi, psicologa di comprovata esperienza nella gestione delle risorse umane completa il team docente. Il suo ruolo prevede la conduzione di laboratori interattivi in cui i partecipanti potranno sperimentare tecniche di comunicazione assertiva e strategie di coping adattive. Grazie al suo background, il corso offre anche spunti per migliorare le performance lavorative e la coesione di squadra in ambienti ad alta pressione.

Informazioni operative e credenziali

L’offerta formativa è erogata da un provider accreditato con ID 5837, con sede a Novedrate (CO). L’Università Telematica eCampus, classificata con stato di accreditamento standard garantisce il riconoscimento nazionale dei 12 crediti ECM assegnati al completamento del percorso. Le lezioni saranno trasmesse in modalità sincrona tramite una piattaforma dedicata, permettendo interazione in tempo reale, chat, sondaggi e condivisione di materiale didattico.

Iscrizione, costi e requisiti

Per partecipare è sufficiente essere in regola con l’iscrizione all’Ordine professionale di appartenenza e possedere un dispositivo con connessione internet stabile. Il costo di partecipazione è di € 350, comprensivo di materiali didattici digitali, registrazioni delle sessioni e attestato di frequenza con i crediti ECM. Le iscrizioni aprono il 1° settembre e si chiudono il 15 ottobre 2026.

Domande frequenti e note legali

Le informazioni contenute in questa pagina provengono dal database Agenas. L’evento è organizzato da un soggetto terzo; la piattaforma Smart ECM rende disponibili i dati a scopo puramente informativo, senza alcun legame commerciale o di collaborazione con il provider. Per ulteriori chiarimenti è possibile consultare la sezione FAQ sul sito di eCampus.