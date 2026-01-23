Fremanezumab: l’anticorpo efficace per ridurre gli attacchi di emicrania nei giovani

La lotta contro l’emicrania, un disturbo neurologico che colpisce numerosi giovani, ha registrato una svolta significativa. Secondo uno studio internazionale condotto dall’Irccs San Raffaele di Roma, è emersa l’efficacia di un nuovo anticorpo, Fremanezumab. Questo anticorpo ha dimostrato di ridurre gli attacchi di emicrania in bambini e adolescenti.

Lo studio innovativo

Pubblicato sul New England Journal of Medicine, lo studio SPACE ha coinvolto 237 ragazzi di età compresa tra i 6 e i 17 anni, affetti da emicrania episodica. I risultati sono stati sorprendenti: dopo soli tre mesi di trattamento con Fremanezumab, oltre il 50% dei partecipanti ha riportato una diminuzione della frequenza degli attacchi di almeno il 50%, senza segnalare eventi avversi significativi. Piero Barbanti, coautore dello studio e direttore dell’Unità per la Cura e la Ricerca su Cefalee e Dolore, ha definito questi risultati impensabili fino a pochi anni fa.

Fremanezumab: un trattamento innovativo per l’emicrania

Il Fremanezumab è un anticorpo monoclonale progettato per colpire il peptide correlato al gene della calcitonina (CGRP), una molecola chiave nel meccanismo dell’emicrania. Questo farmaco è diventato il primo trattamento anti-CGRP approvato dalla Food and Drug Administration (FDA) per la prevenzione dell’emicrania nei bambini e negli adulti. Attualmente, è in fase di valutazione per l’approvazione anche in Europa.

La diffusione dell’emicrania tra i giovani

L’emicrania rappresenta una problematica comune tra i giovani, con una prevalenza stimata dell’11% nella popolazione pediatrica. A partire dall’età di 10 anni, circa il 5% dei bambini ne è colpito. Questo numero cresce notevolmente durante l’adolescenza, raggiungendo il 28% tra le ragazze e il 15% tra i ragazzi. In Italia, centinaia di migliaia di giovani convivono con questa condizione, spesso non diagnosticata e con opzioni terapeutiche limitate.

Impatto sulla qualità della vita

L’emicrania ha un impatto devastante sulla vita quotidiana dei giovani, influenzando negativamente l’esperienza scolastica, le relazioni sociali e, in generale, la qualità della vita. Secondo uno studio pubblicato su Jama Pediatrics, i bambini e gli adolescenti che soffrono di emicrania hanno il doppio delle probabilità di sviluppare disturbi d’ansia e depressione rispetto ai coetanei senza mal di testa. Questo dato evidenzia l’urgenza di trovare soluzioni terapeutiche adeguate.

Il ruolo del San Raffaele nella ricerca clinica

Il San Raffaele si è affermato come centro di riferimento nella ricerca clinica, essendo il primo al mondo a reclutare partecipanti per uno studio innovativo. Piero Barbanti sottolinea l’importanza della ricerca italiana a livello internazionale, enfatizzando come la scoperta di un trattamento mirato come il Fremanezumab rappresenti un progresso significativo nella lotta contro l’emicrania nei giovani.

Prospettive di trattamento

Affrontare l’emicrania nei giovani con un farmaco efficace e sicuro come il Fremanezumab offre un’opportunità concreta per gestire questa patologia in modo specifico. Barbanti afferma che l’intervento precoce non solo migliora la qualità della vita dei giovani, ma contribuisce anche a ridurre il rischio che l’emicrania diventi una condizione cronica in età adulta. La notizia giunge in un momento in cui la ricerca sulla cefalea è sempre più cruciale, segnalando la necessità di sviluppare terapie innovative e mirate.