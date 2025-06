Incidente in piscina a Cordenons: nube tossica e sette persone al Pronto soccorso

Immagina di essere in piscina, il sole che splende e il profumo di cloro nell’aria. E poi, all’improvviso, la situazione si trasforma in un incubo. Questo è esattamente ciò che è accaduto nel pomeriggio a Cordenons, in provincia di Pordenone, dove un tecnico, in un momento di distrazione, ha inserito per errore il cloro nel serbatoio dell’acido solforico. Il risultato? Una nube tossica che ha costretto sette persone a cercare aiuto al Pronto soccorso. Ma non preoccuparti, nessuno è in condizioni gravi!

Il fattaccio e i soccorsi

Era circa le 14.30 quando l’allerta è scattata. I vigili del fuoco, prontamente allertati, sono arrivati sul posto con il loro reparto specializzato in situazioni Nucleari, Biologiche, Chimiche e Radiologiche (NBCR). Una volta accertato che la fuoriuscita di sostanze tossiche era stata contenuta e che non si erano propagate al di fuori della piscina, hanno collaborato con il personale sanitario per gestire la situazione. Qui, un posto di comando medico avanzato è stato allestito in una zona sicura per valutare i sette malcapitati, cinque dei quali erano bambini e due adulti, tutti con sintomi d’intossicazione.

Evacuazione e bonifica

In un gesto di prudenza, tutti i circa 200 ospiti dell’impianto natatorio sono stati evacuati. Immagina la scena: famiglie, bambini in costume, tutti che si affrettano a lasciare la piscina, mentre i soccorritori si muovono come un’orchestra ben diretta, ognuno con il proprio ruolo da svolgere. Successivamente, il personale NBCR ha fatto ingresso nel vano tecnico per eseguire una prima bonifica dei locali, preparando il campo per l’intervento di una ditta privata. Quest’ultima, armata di pompe speciali, si è messa al lavoro per aspirare le sostanze chimiche pericolose. Sarà un lavoro lungo, ma essenziale per garantire la sicurezza di tutti.

La chiusura temporanea della piscina

A causa dell’incidente, l’impianto è stato chiuso fino a quando non saranno ripristinate le condizioni di sicurezza. Non è certo il modo migliore per passare un pomeriggio estivo, ma la sicurezza viene prima di tutto. Ora, i carabinieri stanno indagando sull’accaduto per capire meglio come sia potuto succedere un errore simile. Perché, diciamocelo, chi non ha mai commesso un errore in un momento di distrazione? Ma ci sono errori che possono costare molto, e questo è uno di quelli.

Riflessioni finali

In situazioni come queste, è fondamentale mantenere la calma e gestire la crisi con professionalità. Una lezione che può sembrare dura, ma che ci ricorda quanto sia importante prestare attenzione, soprattutto quando si maneggiano sostanze chimiche. E mentre i soccorsi si sono attivati per garantire la sicurezza dei bagnanti, noi possiamo solo sperare che nei prossimi giorni la piscina riapra i battenti e torni a offrire momenti di svago e relax. Perché, dopotutto, chi non ama fare un tuffo rinfrescante in piscina? Ricordiamoci però: occhio sempre alla sicurezza!