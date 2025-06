Iveco lancia un progetto innovativo per aiutare i lavoratori a smettere di fumare nel 2025

Hai mai pensato a quanto possa costare un vizio? In Italia, le spese legate al tabagismo non sono solo una questione di salute personale, ma gravano anche sulle aziende, con costi che si aggirano su miliardi di euro ogni anno. Ecco perché l’azienda produttrice di veicoli industriali Iveco ha deciso di prendere posizione e aiutare i propri lavoratori a dire addio al fumo. In collaborazione con l’osservatorio Mohre, l’azienda ha lanciato un progetto pilota intitolato ‘Io non fumo più’, un’iniziativa che si inserisce in un programma più ampio volto a promuovere la salute e il benessere all’interno dell’azienda.

Un approccio integrato per smettere di fumare

Il progetto, coordinato da Fabio Beatrice, direttore del board scientifico del Mohre, e da Giuseppina Massaro, psicologa specializzata nel cambiamento degli stili di vita, prenderà il via il 19 giugno presso lo stabilimento di Torino. E non si tratta di un semplice intervento: si parla di un piano ben strutturato, che combina conferenze motivazionali, supporto psicologico personalizzato e monitoraggio clinico. Insomma, un vero e proprio pacchetto completo per chi è pronto a intraprendere questo importante cambiamento.

Materiale informativo e supporto personalizzato

Ma quali saranno le modalità di attuazione? A tutti i lavoratori verrà fornito materiale informativo audiovisivo e saranno organizzate conferenze motivazionali. Ma non finisce qui! Gli incontri individuali da remoto offriranno percorsi personalizzati, mirati a dare un supporto concreto e diretto a chi desidera liberarsi dal fumo. Un approccio che non lascia nulla al caso, ma che si basa su un’attenzione totale al benessere dei dipendenti.

Un passo verso un futuro più sano

In un contesto in cui la salute dei lavoratori è sempre più al centro delle politiche aziendali, iniziative come quella di Iveco segnano un passo importante. Non si tratta solo di ridurre i costi legati al tabagismo, ma di creare un ambiente di lavoro più sano e produttivo. E chi lo sa, magari un giorno potremmo vedere un’intera generazione di ex fumatori che raccontano la loro storia di successo, come se avessero vinto un campionato. Perché, alla fine, smettere di fumare è una vera e propria vittoria personale!