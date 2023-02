La dieta di Lino Guanciale: cosa mangia l’attore?

Lino Guanciale, protagonista dell’ultima serie Rai “Sopravvissuti”, si è fatto ammirare per il suo talento in “Che Dio ci aiuti” e “L’Allieva”. L’attore di Avezzano ha anche dichiarato di seguire una dieta molto rigida per restare in forma. Ecco la dieta di Lino Guanciale e cosa mangia di solito.

La dieta di Lino Guanciale: cosa mangia

“Ho dovuto perdere dieci chili in due mesi ed è stata molto dura visto che sono sempre una buona forchetta. Soffrire la fame sul set mi ha aiutato a entrare meglio nel personaggio”, Lino Guanciale attore delle fiction Rai ha così raccontato del suo percorso prima di essere protagonista della serie Sopravvissuti.

Per entrare al meglio nella parte Lino si è preparato con una dieta rigidissima e ha sofferto la fame a causa di una dieta detox per perdere peso in poco tempo.

Il regime alimentare era basato su molte proteine, verdure e frutta ma pochi carboidrati: in questo modo Lino Guanciale è riuscito a dimagrire in poco tempo.

L’attore, 43 anni, è come sempre impegnato su più fronti: l’ultimo capitolo – il terzo – della serie La porta rossa su Rai 2; un nuovo tassello dell’«educazione sentimentale» del commissario Ricciardi, a febbraio su Rai 1. Nel frattempo, è diventato padre del piccolo Pietro che da poco ha compiuto un anno.

Lino Guanciale: tra carriera e sport

L’attore di successo di origine abruzzese Lino Guanciale ha raccontato: “Sono sempre stato attratto anche dall’insegnamento, dal “fare scuola quando ero bambino”.

La recitazione? Solo per pura casualità. “Mi iscrissi a un corso di teatro nel liceo frequentato dal mio migliore amico. Per un contrasto con il preside, nella mia scuola la possibilità mi era stata interdetta”, ha detto Lino.

Inoltre, l’attore ha raccontato il suo passato nel rugby: “Il rugby è per l’appunto uno sport “di contatto” e di squadra.

Lo ha praticato anche a livelli agonistici: arrivando nella Nazionale dall’under 16 all’under 19.

“È stato un periodo fondamentale, anche in virtù della frequentazione con coetanei diversissimi da me: altra classe sociale, interessi lontani. Mi è servito. Ma solo facendo teatro ho sentito la pienezza del gesto che cercavo”, ha confessato l’attore.