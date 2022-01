Gianni Morandi, cantante amato da milioni di italiani ma anche all’estero, é diventato un’icona anche sui social. Egli infatti ama postare foto e selfie quotidianamente. Esse lo ritraggono nei momenti più semplici della sua vita, dall’orto, alla musica, dalla cucina alle passeggiate nel parco.

Appare sempre sorridente e vigoroso, in forma e in buona salute. Questa energia e giovinezza é data sicuramente in parte dalla sua vita attiva, spesso all’aria fresca, e in parte alla dieta alimentare che Gianni Morandi segue ormai da anni.

Il segreto della giovinezza: la dieta di Gianni Morandi

Da tanto tempo ormai, il cantante ha reso noto ai suoi fan, attraverso profili social e programmi televisivi, di seguire una dieta prevalentemente vegetariana.

Ciò significa che egli predilige frutta e verdura come elementi principali dei suoi pasti. Ma nonostante ciò non segue particolari regimi alimentari o regole stringenti, circa le quantità o gli accostamenti. Difatti non ha mai reso noto di essersi affidato a nutrizionisti o dietisti specifichi. Si può quindi dire che segui liberamente una dieta intuitiva, basata sul principio di variare gli alimenti in modo sano ed equilibrato.

Egli ha poi la fortuna di disporre di un orto dal quale può trarre verdure fresche e di stagione, biologiche e per questo anche più nutrienti e sane.

Esse diventano poi ottimi sughi per la pasta, o contorni davvero eccellenti.

Gianni Morandi infatti, appare come un cuoco provetto, in una cucina davvero di stile e arredata con gusto! E di sicuro é anche un “contadino” provetto, come dimostrano le splendide verdure che crescono nel suo orto.

Essendo quindi una dieta vegetariana, egli integra ovviamente la sua alimentazione con proteine vegetali come legumi,. Delle proteine animali egli apprezza molto e ama gustarsi ottimi formaggi.

Esse poi sono comunque accompagnate dai carboidrati, come per esempio della pasta, elemento immancabile nella cucina di un italiano doc.

La dieta di Gianni Morandi: sfizi e piaceri

Nonostante la sua scelta vegetariana, il cantante ha ammesso di concedersi ogni tanto degli sfizi. Egli ama infatti ogni tanto concedersi del buon cibo italiano, indipendentemente che sia vegetariano o meno. Per questo ogni tanto si concede una buona e classica cotoletta alla milanese o gli affettati migliori. Ottimi soprattutto se abbinati allo gnocco fritto, uno dei piatti preferiti del cantante.

Ad esse, egli spesso aggiunge anche dell’ottimo pesce. Questo appare più spesso nella dieta del cantante, rispetto alla carne o ai salumi. Gianni Morandi infatti non riesce a rinunciare a un bel trancio di pesce fresco o passato alla griglia. Egli infatti ha ammesso che il pesce é un alimento che non é mai mancato nella sua dieta.