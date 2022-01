Lenticchie: gli effetti benefici sui capelli

Le lenticchie sono uno dei legumi più amati e consumati durante la stagione fredda, ma in pochi sanno che apportano benefici anche ai capelli. Scopriamo perché.

Lenticchie: le proprietà benefiche per i capelli

Le lenticchie contengono dei preziosi nutrienti per la salute e la bellezza dei capelli.

Per esempio, sono ricche di proteine, fibre, carboidrati e sali minerali come ferro, potassio e magnesio. Inoltre, contengono importanti antiossidanti come gli isoflavoni e la tiamina, nonché vitamina B3 che aiuta a ridurre i trigliceridi.

Scopriamo ora i benefici delle lenticchie sull’organismo.

Lenticchie: i benefici per i capelli e l’organismo

Le lenticchie, per via delle sostanze nutritive che contengono, apportano molti benefici all’organismo. Innanzitutto, possiedono proprietà lassative, dovute alla presenza di fibre solubili che aiutano in caso di stipsi, facilitando il transito intestinale.

I legumi sono utili per abbassare il colesterolo nel sangue perché contengono fibre e Omega3, elementi utili per prevenire le malattie cardiache. Inoltre, assumere le lenticchie con regolarità aiuta anche a stabilizzare i livelli di zucchero, il che le rende utili in caso di diabete.

Le lenticchie, pur essendo un alimento calorico, contengono pochi grassi e sono ricche di proteine vegetali e fibre, elementi utili per chi segue una dieta ipocalorica.

Ancora, i legumi sono ricchi di ferro, l’ideale per chi soffre di anemia, mentre invece la presenza di potassio aiuta a tenere sotto controllo la pressione arteriosa.

Le lenticchie sono anche ricche di antiossidanti, come gli isoflavoni, utili per mantenere tonica, elastica e senza rughe la pelle e per rendere i capelli più forti e folti, evitandone la caduta.

Infine, le lenticchie, essendo ricche di proteine, sono benefiche per i capelli perché aiutano a mantenerne la naturale bellezza e salute, evitando così di avere capelli fragili, crespi e secchi.

Capelli e lenticchie: le controindicazioni

Gli effetti collaterali delle lenticchie dipendono dalle fibre insolubili e poco digeribili che contengono, dato che queste sostanze potrebbero irritare le pareti intestinali nei soggetti che soffrono di irregolarità intestinale o di coliti. In più, possono causare acidità di stomaco e meteorismo.