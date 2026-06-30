Sunset Yoga a Bari: l’evento di benessere psicofisico organizzato dall’Università degli Studi di Bari Aldo Moro

Il benessere psicofisico diventa protagonista a Bari grazie all’evento Sunset Yoga con MoEBIUS organizzato dall’Università degli Studi di Bari Aldo Moro. Un’occasione unica per praticare yoga in un contesto suggestivo, circondati dalla bellezza del tramonto sul mare.

L’iniziativa, promossa dal progetto MoEBIUS – Movimento, Equilibrio, Benessere In Una Università Sostenibile, si terrà mercoledì 24 giugno 2026, alle ore 18.30 presso la Piastra Waterfront San Girolamo, Lungomare IX maggio. Un appuntamento pensato per offrire alle studentesse e agli studenti un’esperienza di movimentorespirazione e rilassamento in un contesto naturale di particolare suggestione.

L’esperienza di benessere offerta dal Sunset Yoga

Guidati dagli operatori del Centro HARA i partecipanti prenderanno parte a una pratica di yoga accessibile a tutti i livelli. L’evento include esercizi di respirazione consapevolemindfulness e rilassamento guidato offrendo un momento dedicato alla cura di sé e all’equilibrio tra mente e corpo.

Il tramonto sul mare farà da cornice a questo momento di condivisione e benessere, permettendo ai partecipanti di riscoprire il valore del tempo condiviso all’interno della comunità universitaria. Un’opportunità per staccare dalla routine quotidiana e dedicarsi a un’attività che promuove il benessere psicofisico.

Come partecipare all’evento

La partecipazione all’evento è gratuita previa iscrizione online. Per garantire il regolare svolgimento delle operazioni di registrazione, si consiglia di arrivare con qualche minuto di anticipo. È inoltre raccomandato indossare un abbigliamento comodo, portare un tappetino o una stuoia personale e una borraccia d’acqua.

Durante l’evento sarà allestito un Hydration corner con tisane e acque aromatizzate offrendo un ulteriore momento di relax e condivisione. Un dettaglio che rende l’esperienza ancora più completa e piacevole.

L’importanza del benessere psicofisico nella comunità universitaria

L’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, in collaborazione con il Centro HARA promuove attività dedicate alla promozione di stili di vita sani e alla consapevolezza di sé. Il progetto MoEBIUS è un esempio concreto di come l’Ateneo si impegni a favorire il benessere psicofisico della comunità universitaria.

Attraverso iniziative come il Sunset Yoga l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro offre agli studenti un’opportunità unica per prendersi cura di sé stessi, migliorare la qualità della vita e rafforzare i legami all’interno della comunità. Un impegno che va oltre l’ambito accademico, promuovendo un approccio olistico al benessere.