Il mercoledì 30 settembre il Gres Art 671 si trasforma in un vero e proprio hub di benessere. Dalle 18:30 a 19:30 è riservato a una sessione di vinyasa yoga condotta dall’esperta Gaia Bertoli, seguita da un aperitivo al Gres Café. L’iniziativa nasce dall’idea di unire la pratica dinamica dello yoga a un momento di socialità, offrendo ai partecipanti la possibilità di allungare il corpo e poi condividere un drink in un’atmosfera informale.

La lezione di vinyasa con Gaia Bertoli

Gaia Bertoli, insegnante certificata con anni di esperienza in yoga dinamico guiderà i presenti attraverso una sequenza fluida che combina respirazione consapevole e movimenti sincronizzati. Il vinyasa è noto per la sua capacità di risvegliare l’energia, migliorare la flessibilità e favorire la concentrazione mentale. Durante l’ora di pratica, gli allievi potranno adattare le posture al proprio livello, grazie all’uso di props come blocchi e cuscini. L’obiettivo è rendere la lezione accessibile sia ai principianti sia a chi pratica da tempo, creando un’esperienza inclusiva e stimolante.

Dettagli organizzativi e costi

L’appuntamento è fissato per le ore 18:30 (lezione) e 19:30 (aperitivo). È consigliato arrivare qualche minuto prima per sistemare il proprio tappetino e gli eventuali props. I posti sono limitati, perciò è consigliata la prenotazione anticipata. Il prezzo della singola lezione è di €25,00, con una tariffa ridotta a €15,00 per i member. È inoltre disponibile un pacchetto da quattro lezioni al costo di €80,00 (o €55,00 per i member), che consente di beneficiare di più sessioni a un prezzo più conveniente.

Cosa portare

Per partecipare al corso è necessario portare il proprio tappetino da yoga e, se posseduto, eventuali props personali (blocchi, cinghie). Non è obbligatorio ma è consigliato avere una bottiglia d’acqua e abbigliamento comodo che faciliti il movimento. L’ambiente del Gres Art è dotato di spazi ampi e illuminati, ideali per una pratica sicura e piacevole.

L’aperitivo al Gres Café: un momento di convivialità

Una volta conclusa la pratica, i partecipanti sono invitati a dirigersi verso il Gres Café per un aperitivo che inizia alle 19:30. Il buffet prevede un drink di benvenuto e un piccolo piattino di stuzzichini, pensati per favorire lo scambio di impressioni e creare un’atmosfera di networking informale. È un’ottima occasione per chiudere la serata con una nota di socialità, degustando bevande leggere e chiacchierando con gli altri yogi e con la stessa Gaia, che spesso condivide consigli sullo stile di vita sano.

Invito a partecipare

Che tu sia un appassionato di yoga, alla ricerca di una nuova attività fisica, o semplicemente desideri trascorrere una serata diversa dal solito, questo evento rappresenta una proposta completa. La combinazione di movimento dinamicorelax e convivialità rende la serata al Gres Art 671 un’opportunità imperdibile. Prenota subito il tuo posto, porta il tappetino e preparati a vivere un vinyasa rigenerante, seguito da un piacevole drink per chiudere in bellezza.