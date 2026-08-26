Matilde Bisighini: Esperta in Nutrizione Clinica e Disturbi Gastrointestinali

In un mondo dove il benessere intestinale è spesso trascurato, Matilde Bisighini, biologa nutrizionista con 5 anni di esperienza, offre un approccio innovativo e personalizzato per migliorare la qualità della vita delle persone. Specializzata in nutrizione clinicadimagrimento e trattamento dei disturbi gastrointestinali Matilde combina scienza, empatia e ascolto per creare percorsi su misura.

Il suo metodo, chiamato Althéa si basa su una relazione di fiducia con ogni paziente, accompagnandolo con sensibilità verso il raggiungimento dei propri obiettivi. L’obiettivo è creare percorsi non solo efficaci, ma anche sostenibili a lungo termine, aiutando le persone a ritrovare un equilibrio nella loro alimentazione che possa adattarsi al loro stile di vita.

Il Metodo Althéa: Un Approccio Personalizzato

Il metodo Althéa si articola in diverse fasi, tutte mirate a comprendere a fondo le esigenze del paziente. La prima visita è un incontro di circa un’ora durante il quale Matilde raccoglie un’anamnesi dettagliata, analizza la sintomatologia, valuta le analisi mediche pregresse e la storia alimentare. Questo passaggio è fondamentale per creare un piano alimentare personalizzato che tenga conto delle specifiche esigenze del paziente.

Durante la visita, Matilde spiega il percorso FODMAP un protocollo alimentare che mira a ridurre i sintomi legati all’intestino irritabile. Viene inoltre analizzata la composizione corporea tramite BIA (Bioimpedenziometria), se necessario. Entro 7 giorni lavorativi, Matilde consegna il piano alimentare personalizzato, che include menù settimanali stagionali e materiali esclusivi.

Le Fasi del Percorso Althéa

Il percorso Althéa prevede diverse fasi, tra cui la visita di confronto durante la quale vengono analizzati i benefici riscontrati dalla dieta, le difficoltà e si concordano le modifiche necessarie. Questa visita è uno spazio per rispondere alle domande, discutere di temi importanti come la fame emotiva il movimento e il sonno.

Matilde offre anche analisi della composizione corporea tramite Akern BIVApro e controlli mensili per monitorare i progressi e apportare eventuali modifiche al piano alimentare. Il pacchetto Althéa Plus include materiali esclusivi come guide dettagliate al protocollo Low FODMAP, accesso a una mini-library di risorse su meditazione e mindfulness, e menù settimanali stagionali.

La Formazione e l’Esperienza di Matilde Bisighini

Matilde Bisighini ha conseguito la laurea triennale in Scienza della Nutrizione con 110/110 e lode e la laurea magistrale in Scienze della Nutrizione Umana con 110/100 e lode. È iscritta all’Albo dei Biologi con numero di iscrizione AA_091091. La sua formazione include numerosi corsi di aggiornamento professionale in nutrizione pediatricagestione del paziente adolescentericomposizione corporeadieta Low FODMAP e molto altro.

Collaboratrice di NutriViva, il blog dell’alimentazione sana, e del Board Scientifico di Neobilive, Matilde è una professionista riconosciuta nel campo della nutrizione. Le sue aree di competenza includono alimentazione sportivaallergie alimentaridiete chetogenichediete dimagrantidisturbi alimentarieducazione alimentaregravidanza e allattamentonutrizione pediatricanutrizione vegana e nutrizione vegetariana.

Le Recensioni dei Pazienti

Le recensioni dei pazienti testimoniano l’efficacia del metodo Althéa e la professionalità di Matilde Bisighini. Molti pazienti hanno riscontrato miglioramenti significativi nei sintomi legati all’intestino irritabile, una maggiore consapevolezza alimentare e un miglioramento della qualità della vita. La capacità di Matilde di ascoltare, comprendere e creare percorsi personalizzati è stata particolarmente apprezzata.

“Matilde è una professionista preziosa che sono grata di aver incontrato. Ha ascoltato con cura ed empatia tutte le mie problematiche e necessità ed è stata l’unica nutrizionista che ha capito che nel mio caso prima di capire come dimagrire c’era bisogno di capire come stare bene. E grazie a lei ci sono riuscita.” – Giulia

“Matilde è stata super empatica e comprensiva durante la visita online, mi ha saputo ascoltare e ha capito i punti salienti dei miei discorsi.” – Martina

“Ho iniziato il mio percorso con Matilde 8 mesi fa e non potevo fare scelta migliore! È una professionista meravigliosa: preparata, attenta, empatica, umana. Dal nostro primo incontro mi sono subito sentita a mio agio, capita e a distanza di mesi mi sento come se fossi rinata sia dal punto di vista dei miei problemi intestinali, sia dal punto di vista mentale.” – Margherita