Medici cubani in Calabria: confermata la permanenza e le prospettive per la sanità locale

La presenza di medici cubani negli ospedali della Calabria resta centrale nell’organizzazione della sanità regionale. Lo ha ribadito la giunta regionale dopo l’incontro istituzionale tra il presidente della Regione, Roberto Occhiuto, e l’ambasciatore di Cuba in Italia, Jorge Luis Cepero Aguilar, che ha confermato l’intenzione di mantenere i professionisti già operativi sul territorio.

La decisione è motivata dalla necessità di garantire continuità assistenziale nei reparti e nei pronto soccorso, dove la carenza di personale medesimo potrebbe compromettere i livelli di cura. Il dibattito ha assunto carattere internazionale per via di richieste esterne volte a interrompere il programma; la Regione ha comunque dichiarato che la tutela del diritto alle cure resta prioritaria e ha avviato contestualmente la ricerca di soluzioni alternative per il reclutamento di personale medico.

Motivazioni e necessità

La Regione ha confermato la permanenza dei medici cubani per evitare vuoti assistenziali nelle strutture calabresi. La decisione è stata presa dopo la verifica delle carenze di personale e con l’obiettivo di garantire il diritto alla cura della popolazione.

Il presidente Roberto Occhiuto ha sottolineato che il sostegno esterno resta necessario fino al raggiungimento dell’autosufficienza del sistema sanitario regionale. Contestualmente la giunta ha avviato procedure per reclutare personale da Stati membri e paesi terzi.

Per ampliare il bacino di offerta è stata pubblicata, a metà gennaio, una manifestazione di interesse rivolta a medici provenienti dall’Unione europea e da Paesi extra Ue. L’iniziativa mira a individuare professionisti disponibili a operare in reparti e pronto soccorso dove la carenza si è manifestata con maggiore evidenza.

La misura è motivata dall’urgenza di mantenere livelli essenziali di assistenza sul territorio e dalla necessità di garantire continuità delle prestazioni fino all’implementazione di soluzioni strutturali per la copertura organica.

Il ruolo dei medici cubani

Per garantire la continuità delle prestazioni, la Regione ha evidenziato il contributo dei medici cubani nel mantenere aperti reparti e servizi essenziali. I professionisti hanno prestato assistenza in ospedali e pronto soccorso colpiti da una cronica carenza di personale. Senza questo apporto, alcune unità operative avrebbero rischiato la chiusura o una riduzione significativa dell’attività. La Regione ha qualificato l’intervento come una risposta concreta all’emergenza sanitaria locale, pur ribadendo l’impegno a individuare soluzioni strutturali per la copertura organica.

Pressioni internazionali e dialogo diplomatico

Sul piano diplomatico la questione ha assunto toni rilevanti, con rappresentanti esteri che hanno espresso preoccupazioni e richieste di modifica del programma sanitario. Il presidente regionale ha incontrato interlocutori statunitensi e successivamente l’ambasciatore cubano, ribadendo che la salute pubblica dei cittadini è prioritaria rispetto alle pressioni politiche esterne.

La Regione ha confermato la disponibilità a valutare l’inserimento di medici provenienti da altri Paesi purché non si comprometta la continuità assistenziale. Le autorità locali indicano come obiettivo la ricerca di soluzioni strutturali per la copertura organica, mantenendo al contempo risposte immediate all’emergenza sanitaria.

Equilibrio tra geopolitica e esigenze locali

Il dibattito prosegue collegato alla necessità di garantire servizi essenziali senza rinunciare a considerazioni internazionali. La regione deve contemperare la dimensione diplomatica con la carenza di personale sanitario nelle strutture ospedaliere. La permanenza dei medici cubani è stata adottata con logica pragmatica per evitare vuoti assistenziali immediati, pur lasciando spazio a percorsi alternativi di reclutamento. Sul piano politico la scelta incide sui rapporti bilaterali e sulla percezione pubblica, mentre sul piano operativo mantiene la priorità sulla continuità delle cure. Restano aperti i lavori per soluzioni strutturali che riducano la dipendenza da interventi temporanei e aumentino la dotazione organica sul medio termine.

Prospettive per il sistema sanitario regionale

La Regione ha confermato i medici già attivi e ha sottolineato i progressi negli investimenti formativi. L’apertura di nuovi corsi di laurea in medicina e il potenziamento delle specializzazioni sono stati indicati come misure strategiche. Queste iniziative mirano a ridurre nel tempo la dipendenza dal personale esterno.

Il presidente Occhiuto ha osservato che i concorsi e le manifestazioni di interesse registrano oggi un maggior numero di candidature rispetto al passato. Se il trend si consolida, si prevede un progressivo riequilibrio della dotazione organica nel settore sanitario regionale con un impatto sul medio termine.

Verso l’autonomia professionale

Con il consolidarsi del trend, la Regione punta a ridurre la carenza di personale medico attraverso scelte mirate su formazione e reclutamento. L’obiettivo è creare, nel medio termine, un sistema sanitario regionale autosufficiente e meglio distribuito sul territorio.

Mantenere aperti nuovi corsi di laurea e facilitare l’accesso alle specializzazioni dovrebbe favorire la formazione di una rete professionale capace di rispondere alle esigenze della Calabria. Nel frattempo, la presenza dei medici cubani rimane una misura operativa per garantire l’assistenza ai cittadini.

Esiti e prospettive

La presenza dei medici cubani in Calabria resta una misura operativa per assicurare l’assistenza ai cittadini. La decisione combina esigenze sanitarie locali con valutazioni di natura politica e diplomatica. La Regione motiva la scelta come necessaria per mantenere la continuità assistenziale durante la transizione verso maggiore autonomia del servizio sanitario. Il confronto tra bisogni territoriali e relazioni internazionali rimane centrale nel dibattito pubblico. È previsto un incontro a Catanzaro il 07/03/2026, evento che potrà chiarire tempi e modalità per le fasi successive del piano regionale.