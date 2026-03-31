Meditazione, pratiche di pace e conversazioni tra buddhismo e cristianesimo

Dal 16 al 21 aprile 2026 le città di Padova e Camposampiero diventano il luogo di un percorso dedicato alla meditazione e al dialogo interreligioso. L’iniziativa combina momenti di studio accademico, laboratori pratici e un ritiro residenziale, con la partecipazione di due monaci thailandesi dell’International Buddhist Studies College di Bangkok. L’intento è offrire strumenti di riflessione e pratica per chi cerca modi concreti di coltivare pace e stabilità interiore in tempi segnati dall’incertezza.

Organizzato dall’Istituto Superiore di Scienze Religiose di Padova e dalla Facoltà Teologica del Triveneto, l’evento riceve il supporto del Dialogo Interreligioso Monastico ed è promosso in collaborazione con il Centro Studi dell’Unione Buddhista Italiana e il Master in Contemplative Studies dell’Università di Padova. Durante la settimana si alterneranno interventi in lingua inglese con traduzione in italiano, pratiche guidate e momenti silenziosi di ascolto.

Programma e appuntamenti principali

La proposta si articola in due giornate di studio, un workshop di due giorni e un ritiro residenziale. La prima giornata di studio si svolge giovedì 16 aprile alle ore 15.00 presso la sede padovana della Facoltà Teologica del Triveneto (via del Seminario 7) con l’introduzione di Matteo Nicolini-Zani, monaco di Bose e coordinatore italiano del Dialogo interreligioso monastico, e gli interventi del Ven. Dr. Neminda e del Ven. Dr. Phramaha Weerasak sulle basi etiche dell’impegno sociale e ambientale. La seconda giornata è in programma venerdì 17 aprile alle ore 17.00 presso l’Issr di Padova, con introduzione di Giulio Osto e presentazioni di esperienze concrete di impegno nello spazio pubblico.

Dettagli pratici e partecipazione

Per entrambe le giornate di studio la partecipazione è libera e gratuita, ma è gradita l’iscrizione entro il 13 aprile tramite il link fornito dagli organizzatori. Gli interventi dei monaci thailandesi saranno in inglese con traduzione in italiano e, su richiesta, è possibile ottenere un attestato di partecipazione: dal punto di vista accademico ogni giornata vale 1 ECTS/CFU. Per informazioni aggiuntive è disponibile il sito ufficiale dell’Issr dove sono indicate anche le modalità di iscrizione e i riferimenti per chiarimenti.

Workshop: pratiche quotidiane di calma e consapevolezza

Sabato 18 e domenica 19 aprile il workshop intitolato “Meditazione e respiro, silenzio e pace” si terrà presso l’Oasi S. Antonio di Camposampiero. Le giornate combinano approfondimenti teorici e sessioni pratiche: la componente cristiana della pratica è guidata dalla Comunità mondiale per la meditazione cristiana, mentre la dimensione buddhista comprende esercizi di vipassanā condotti dai due monaci ospiti. L’obiettivo è sperimentare tecniche di presenza che si possono inserire nella vita personale e comunitaria.

Obiettivi del workshop

Il workshop mira a offrire strumenti concreti per coltivare silenzio e ascolto come elementi di trasformazione personale e sociale. Le pratiche sono pensate per partecipanti di diverse esperienze, dalla meditazione principianti a chi ha pratiche consolidate. Tra i temi affrontati ci saranno la relazione tra respiro e attenzione, la pratica del silenzio come spazio educativo e la dimensione etica della meditazione applicata al contesto pubblico.

Ritiro residenziale e quadro istituzionale

L’itinerario si conclude lunedì 20 e martedì 21 aprile con un ritiro residenziale presso l’Oasi S. Antonio – Casa di spiritualità di Camposampiero, dedicato alla pratica del silenzio, dell’ascolto e della meditazione integrata tra tradizione cristiana e buddhista. Per costi di partecipazione, modalità di iscrizione al workshop e al ritiro è possibile consultare la pagina ufficiale: https://www.issrdipadova.it/?p=40392. Le attività intendono connettere la dimensione contemplativa con il fare sociale, proponendo una sperimentazione pratica oltre la riflessione teorica.

Inquadrando l’iniziativa nel più ampio lavoro delle realtà coinvolte, va ricordato il ruolo dell’Unione Buddhista Italiana (UBI), fondata nel 1985 e attiva nel sostenere progetti sociali e ambientali; dal 2017, grazie alle risorse dell’8xmille, UBI ha contribuito a oltre 1.450 progetti. Il Centro Studi UBI cura i rapporti con l’università, promuovendo ricerca e formazione nei Buddhist Studies e nei Contemplative Studies. Per comunicazioni stampa e maggiori dettagli è possibile contattare l’ufficio stampa dell’Unione Buddhista Italiana e l’agenzia organizzatrice:

Ufficio Stampa Unione Buddhista Italiana

Le Acrobate – idee parole comunicazione

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