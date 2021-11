Il fegato grasso è una condizione che spesso risulta asintomatica fino agli stadi più avanzati della malattia. Per prevenire e per curare questo problema è fondamentale fare atenzione alla propria alimentazione evitatando di consumare cibi troppo grassi e pesanti. Un alto consiglio che vi diamo è quello di bere spesso tisane utili a migliorare la salute del fegato.

Scopriamo quali sono le migliori.

Tisana alla menta e al boldo contro il fegato grasso

La tisana alla menta e al boldo è un ottimo rimedio per migliorare la salute del fegato. Questa bevanda infatti stimola l’eliminazione dei grassi trattenuti a livello epatico e quindi gli regala maggior benessere.

Per ottenere questa bevanda è necessario mettere sul fuoco una tazza di acqua e poi aggiungere 5 g di menta e 5 g di boldo appena bolle.

Tisana al carciofo per il fegato grasso

La tisana al carciofo è una bevanda utile per ridurre i depositi di grasso nel corpo. La ricchezza si fibre naturali e di sostanze antiossidanti che stimolano la pulizia del fegato è fondamentale per prevenire l’accumulo di lipidi nel fegato. Proprio per questo suggeriamo di berne due tazze al giorno per ottenere il massimo dei benefici.

Per prepararla è necessario portare ad ebollizione 750 ml di acqua e aggiungere a questa del carciofo.

Dopo aver lasciato bollire per tre minuti, spegnete e fate le tazze. Bevete la tisana ancora calda per sfruttarne tutti i benefici.

Tisana al tarassaco in caso di fegato grasso

La tisana al tarassaco è ideale per chi soffre di fegato grasso in quanto ne facilita il trattamento andando ad alleviare le difficoltà di digestione. Grazie a questa bevanda ricca di antiossidanti e sali minerali quindi si riesce a stimolare il metabolismo andando a migliorare la scomposizione dei grassi.

Per ottenere questa bevanda è necessario portare a bollore 250 ml di acqua e aggiungere poi 10 mg di tarassato.

Suggeriamo di bere due o tre tazze di questa tisana per due settimane consecutive.