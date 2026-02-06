Milano Cortina 2026: avventure da vivere durante i giochi olimpici

Il 6 febbraio segna una data storica, con l’arrivo della fiamma olimpica allo stadio di San Siro, dando inizio alla venticinquesima edizione dei Giochi Olimpici e Paraolimpici Invernali del 2026. Questa edizione è particolarmente unica, in quanto per la prima volta le gare si svolgeranno in due città, Milano e Cortina d’Ampezzo, ma anche in altre località alpine della Lombardia, Veneto e Trentino-Alto Adige. Con più di 1.000 medaglie in palio e numerosi eventi collaterali, si preannuncia un evento che unisce sport, cultura, natura e benessere.

Bormio: il fulcro delle Olimpiadi

Iniziamo il nostro viaggio a Bormio, una delle località simbolo di Milano Cortina 2026. Qui, le emozionanti competizioni di sci alpino maschile e il debutto dello sci alpinismo si svolgeranno sulla leggendaria pista Stelvio. Fino al 22 febbraio, il paese sarà animato da un ricco calendario di eventi, con il Live Site di Piazza Cavour e del Kuerc, dove le gare saranno trasmesse in diretta su maxischermo. Durante il giorno, le famiglie potranno partecipare a varie attività, mentre la sera la piazza si trasformerà in un centro di intrattenimento con concerti e DJ set.

Attività e relax a Bormio

Per gli amanti dello sci notturno, il 14 e il 21 febbraio, Santa Caterina Valfurva, raggiungibile da Bormio, offrirà aperture serali sulla pista dedicata all’ex campionessa Deborah Compagnoni. In aggiunta, gli ospiti possono scoprire Bormio attraverso degustazioni di specialità locali al Villaggio Coldiretti Valtellina, attivo dal 4 al 22 febbraio. Lo Chalet Stelvio Hub, situato a Piazzale Motta, offrirà musica e cucina tipica.

Esperienze gastronomiche e culturali

Le Olimpiadi porteranno anche una ventata di cultura. A Bormio, eventi come lo Snowsound, in programma il 12 e il 18 febbraio, vedranno artisti internazionali reinterpretare filmati storici degli sport invernali. Dal 8 al 20 febbraio, il Cinema Plinius ospiterà una rassegna gratuita dedicata alla montagna. Durante il periodo olimpico, diverse mostre saranno visitabili gratuitamente, tra cui Mountain Echo e Alchimia d’inverno, che esploreranno il legame tra neve, sci e fotografia.

Trattamenti ispirati agli atleti

Per chi cerca un po’ di relax, il Funivia Bormio Active Hotel propone la Ski Performance & Recovery Experience, un programma che simula la preparazione degli atleti olimpici. Questo include un riscaldamento prima delle discese e trattamenti spa mirati al recupero muscolare, completati da un menù sano creato dallo chef Federico Corsi, che include piatti come la tartare di cervo marinato.

Livigno: la località più alta delle Olimpiadi

Un’altra località chiave per Milano Cortina 2026 è Livigno, a 1.816 metri di altitudine, nota per le competizioni di snowboard e freestyle skiing. Con 115 chilometri di piste e 30 chilometri di tracciati di fondo, Livigno è un paradiso per sciatori di tutti i livelli, dal principiante all’esperto, e offre una vasta gamma di attività, dalla fat bike al freeride.

Ciaspolate nella natura

Per coloro che cercano una connessione profonda con la natura, Livigno offre percorsi per ciaspole che permettono di esplorare le Alpi in modo autentico. Tra i più suggestivi, il percorso Crap de la Paré, che regala panorami mozzafiato, e l’itinerario Tee – Val Federia, che attraversa angoli di straordinaria bellezza. Un’ottima occasione per immergersi nel silenzio e nella tranquillità della neve.

Cortina d’Ampezzo: la Regina delle Dolomiti

Cortina d’Ampezzo è conosciuta come la Regina delle Dolomiti e rappresenta un simbolo del fascino alpino italiano. Qui si svolgeranno le competizioni di sci alpino femminile, curling e discipline spettacolari come bob, skeleton e slittino. Le piste di Cortina, come l’Olympia delle Tofane, sono leggendarie e richiedono abilità eccezionali.

Cultura e gastronomia a Cortina

Il centro di Cortina, con il suo Corso Italia, offre boutique di alta gamma e ristoranti storici. I visitatori possono gustare dolci tipici come lo strudel di mele e partecipare a degustazioni di vini locali. L’Antica Bottega del Vino, con oltre 1.500 etichette, è un must per gli appassionati di enogastronomia.

In conclusione, Milano Cortina 2026 non è solo un evento sportivo, ma un’opportunità per scoprire la bellezza dei territori alpini attraverso esperienze uniche che uniscono sport, cultura e tradizione.