Nutrizione Personalizzata a Bari: Il Metodo del Dott. Michele Masiello

Il cibo è molto più di un semplice apporto calorico: è il nostro primo alleato per stare bene, sentirci energici e in equilibrio. Il Dott. Michele Masiello, Biologo Nutrizionista e Dietista, ha fatto della nutrizione personalizzata la sua missione, aiutando i pazienti a migliorare il loro stile di vita in modo sostenibile, senza diete drastiche o privazioni inutili.

Con uno studio a Bari e un approccio scientifico ma pratico, il Dott. Masiello si distingue per la sua capacità di creare percorsi alimentari su misura, studiati sulle esigenze specifiche di ogni paziente. La sua filosofia si basa su tre pilastri fondamentali: percorsi su misurafocus sul benessere intestinale e metabolico e educazione alimentare per un cambiamento duraturo, senza l’effetto yo-yo.

Un Approccio Innovativo alla Nutrizione

Il metodo del Dott. Masiello si differenzia dal sistema classico utilizzato dalla maggior parte dei nutrizionisti, che è spesso limitante, restrittivo e focalizzato sul conteggio calorico. Questo sistema, come dimostrato da studi scientifici e dall’esperienza di molte persone, si è rivelato fallimentare a lungo termine. Invece, il Dott. Masiello insegna ai suoi pazienti come gli alimenti e le loro combinazioni possono influire sugli ormoni e sull’infiammazione del corpo, oltre a non essere semplici portatori di grasso o calorie.

Le sue consulenze approfondite, che durano circa due ore, sono progettate per educare alla corretta scelta degli alimenti e delle loro associazioni, con l’obiettivo di migliorare il benessere generale del corpo. Questo approccio non solo aiuta a raggiungere il peso ideale senza rinunce estreme, ma migliora anche l’energia e la salute a lungo termine.

Aree di Specializzazione

Il Dott. Masiello offre una vasta gamma di servizi di nutrizione clinica e funzionale supportando il benessere metabolico, intestinale e ormonale. Tra le sue aree di specializzazione troviamo:

Percorsi di perdita di peso e ricomposizione corporea per raggiungere il peso ideale senza rinunce estreme.

per raggiungere il peso ideale senza rinunce estreme. Alimentazione anti-infiammatoria e supporto immunitario per migliorare energia e salute a lungo termine.

per migliorare energia e salute a lungo termine. Percorsi nutrizionali per persone sane che desiderano migliorare la propria alimentazione e ridurre il rischio di malattie croniche.

che desiderano migliorare la propria alimentazione e ridurre il rischio di malattie croniche. Consulenze per fasi di vita con fabbisogni nutrizionali diversi come gravidanza, allattamento, menopausa e terza età.

come gravidanza, allattamento, menopausa e terza età. Alimentazione sportiva per migliorare le prestazioni atletiche e ottimizzare la forma fisica.

per migliorare le prestazioni atletiche e ottimizzare la forma fisica. Supporto nutrizionale per patologie specifiche come obesità, sindrome metabolica, malattie cardiovascolari, diabete, insufficienza renale cronica, patologie dell’apparato digerente, allergie e intolleranze alimentari.

Tecnologie Avanzate per Analisi Precise

Lo studio del Dott. Masiello, situato a Bari in Via Carlo Perrone 19, è dotato di tecnologie avanzate per l’analisi della composizione corporea. Tra le prestazioni offerte troviamo la rilevazione dei parametri antropometrici e l’analisi della composizione corporea tramite metodica BIA (Bioimpedenziometria), che misura acqua, massa grassa, massa magra e massa muscolare.

Oltre a queste analisi, il Dott. Masiello offre piani alimentari personalizzati, supporto per disturbi gastrointestinali e infiammazioni, alimentazione per sportivi e fitness, e integrazione naturale con micronutrienti e piante officinali. Se hai esigenze specifiche, insieme potrete trovare la soluzione giusta per te.

L’Esperienza e la Professionalità del Dott. Masiello

Il Dott. Michele Masiello ha collaborato per diversi anni presso l’ambulatorio di Nutrizione Clinica del Policlinico di Bari, dove si è occupato di educazione alimentare, analisi della composizione corporea e nutrizione personalizzata. La sua esperienza acquisita gli ha permesso di approfondire l’importanza di un approccio scientifico ma allo stesso tempo pratico e sostenibile.

Sempre aggiornato nel campo della nutrizione, il Dott. Masiello abbraccia una visione a 360 gradi della salute, credendo fermamente che rimanere informati e studiare le più recenti evidenze scientifiche sia essenziale per offrire ai suoi pazienti le migliori soluzioni nutrizionali possibili.

Le recensioni dei suoi pazienti testimoniano la sua professionalità e dedizione. Molti hanno notato miglioramenti significativi nel loro benessere generale, perdita di peso senza patire la fame, miglioramento dell’energia e della qualità del sonno, e una maggiore serenità mentale.

Se sei pronto a intraprendere un percorso verso il benessere, prenota oggi la tua consulenza con il Dott. Michele Masiello e scopri come la nutrizione personalizzata può trasformare la tua vita.