Come la formazione manageriale caregiving può trasformare il tuo ambiente di lavoro

Ogni manager sa quando qualcosa non va in un collaboratore. Le e-mail inviate a tarda notte, la concentrazione che svanisce durante le riunioni, le scadenze che slittano. Ma cosa succede quando la causa è una sfida personale e invisibile, come l’assistenza a un genitore anziano o un familiare malato?

Queste sfide di cura spesso rimangono sommerse nei luoghi di lavoro. Molti dipendenti non si definiscono nemmeno come caregiver temendo il giudizio dei colleghi o ripercussioni sulla carriera. Per superare questa barriera, la formazione manageriale caregiving è diventata uno strumento indispensabile per costruire un ambiente di lavoro sano e produttivo.

La realtà del caregiving nei team di lavoro

La gestione dei carichi di cura familiari non è un problema marginale. Secondo i dati della Society for Human Resource Management (SHRM) il 42% dei dipendenti caregiver affronta quotidianamente gravi difficoltà sul posto di lavoro. Queste includono ostacoli nell’accesso ai benefit, lo stigma aziendale e interruzioni impreviste che riducono la produttività.

In media, 1 dipendente su 5 assiste un familiare adulto e 1 su 3 si prende cura di un caro di qualsiasi età. Il caregiving non è una semplice richiesta di flessibilità, ma una condizione esistenziale che attraversa l’intera vita lavorativa del dipendente.

Perché investire nella formazione manageriale caregiving

Per rispondere alle necessità di una forza lavoro in costante invecchiamento, le aziende devono aggiornare i propri modelli organizzativi. Questo cambiamento culturale deve partire dall’alto, ed è il motivo per cui l’implementazione di percorsi di formazione manageriale caregiving rappresenta una scelta aziendale lungimirante.

Tuttavia, le indagini di settore rivelano che fino al 50% dei supervisori non ha mai ricevuto una formazione formale su come gestire le richieste di congedo, applicare le politiche di flessibilità o indirizzare i dipendenti verso i programmi di supporto aziendali.

L’impatto della formazione sulla retention

Investire nella formazione manageriale caregiving produce risultati concreti in termini di retention dei talenti. Le aziende con manager formati e sensibili al tema del caregiving registrano tassi di ritenzione dei dipendenti giudicati ‘ottimi o eccellenti’ nel 74% dei casi, contro appena il 44% delle aziende prive di manager formati.

Strategie per formare manager capaci di supportare i caregiver

Per colmare il divario di competenze ed evitare la fuga dei talenti migliori, i direttori Risorse Umane devono guidare le proprie organizzazioni verso una cultura di cura strutturata attraverso moduli trasversali di formazione manageriale caregiving.

Riconoscere i segnali del burnout

Circa il 30% dei dipendenti si rivolge direttamente al proprio responsabile di linea quando deve richiedere un permesso o un congedo per motivi familiari. Se i manager non sono formati sulle normative vigenti o sulle policy di welfare aziendale, rischiano di rifiutare impropriamente le richieste o aumentare il senso di colpa e frustrazione del dipendente.

Integrare metodologie di formazione innovative

La formazione dei manager deve adattarsi ai ritmi di lavoro moderni. Per questo motivo, le aziende più all’avanguardia utilizzano soluzioni innovative come il microlearning, tecnologie immersive (VR/AR) e il teatro d’impresa.

Inserire il supporto al caregiving nella valutazione delle performance

Per guidare un reale cambiamento culturale, la capacità di supportare i propri collaboratori caregiver non deve essere un’iniziativa isolata, ma deve essere integrata nella valutazione annuale delle performance dei manager.

Connettere i dipendenti ai benefit di welfare e salute mentale

Il burnout da caregiving non è una debolezza del singolo individuo, ma rappresenta un campanello d’allarme per l’intera organizzazione. Una corretta formazione manageriale caregiving insegna ai responsabili ad agire tempestivamente.

I manager devono essere formati a indirizzare i dipendenti verso le giuste risorse di supporto, come sportelli di ascolto psicologico, piattaforme di care management e formazione su permessi e Legge 104.

Il caregiving come palestra di leadership

Un altro pilastro che la formazione manageriale caregiving deve evidenziare è la valorizzazione del caregiving come una vera e propria palestra di competenze professionali. L’attività di cura familiare sviluppa e rafforza competenze chiave altamente trasferibili nel contesto lavorativo, come la risoluzione dei conflitti, la gestione del tempo e l’empatia.

Attraverso la formazione manageriale caregiving, il tema della cura non viene più considerato un ostacolo, ma una risorsa di leadership che arricchisce il patrimonio umano dell’azienda.

Come LianeCare supporta la formazione dei tuoi manager

Noi di LianeCare siamo convinti che per sostenere i dipendenti sia fondamentale partire dalla formazione di chi guida i team di lavoro ogni giorno. Affianchiamo le direzioni HR nella progettazione di percorsi formativi su misura capaci di trasformare la cultura aziendale e renderla realmente attenta alle esigenze dei caregiver.

Attraverso i nostri servizi dedicati al welfare aziendale offriamo academy e formazione per i manager, servizio di care management, orientamento legale e fiscale e supporto psicologico online.