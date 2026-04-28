Vinyasa yoga estivo nel verde a Pavia: corso pratico e accessibile

Nel periodo compreso tra maggio e fine settembre si svolge la seconda edizione di un ciclo di lezioni all’aperto curato da Stefania Santoro. Si tratta di un percorso estivo focalizzato sul Vinyasa Yoga, dove si lavora a partire dalle fondamenta per esplorare con gradualità il mondo delle asana, delle tecniche di pranayama e della meditazione. La pratica è stata pensata per chi desidera integrare una routine fisica e mentale durante i mesi caldi, approfittando del contatto diretto con il verde e dell’energia tipica delle sessioni all’aperto.

Il corso e il metodo

Questa offerta formativa è strutturata come un percorso di yoga dinamico basato sul ritmo e sulla fluidità tipici del vinyasa. Ogni lezione alterna sequenze di movimenti coordinate al respiro, esercizi specifici di pranayama e brevi sessioni di meditazione per favorire sia la mobilità che la chiarezza mentale. Con un approccio progressivo, l’insegnante accompagna i partecipanti dalle varianti più semplici alle proposte leggermente più complesse, adattando l’intensità alle esigenze individuali.

Impostazione delle lezioni

Lezioni tipiche prevedono una parte iniziale di riscaldamento, una fase centrale con sequenze dinamiche di asana e una conclusione dedicata a respirazione e meditazione. L’obiettivo è rendere sostenibile la pratica anche per chi è alle prime esperienze, offrendo varianti e spiegazioni puntuali. La prima lezione del 9 maggio sarà gratuita, un’opportunità per conoscere metodologia, ritmo e insegnante prima di decidere di proseguire il percorso.

A chi è rivolto e come partecipare

Il corso è rivolto a tutti, senza limiti di età o di esperienza: principianti che desiderano imparare le basi e praticanti più esperti che vogliono approfondire il vinyasa in un contesto green. La pratica è modulata per favorire l’inclusione, con indicazioni per adattare le posizioni e per prevenire sovraccarichi. Per informazioni dettagliate e prenotazioni è disponibile l’indirizzo email [email protected], mentre il calendario e ulteriori dettagli possono essere consultati sul sito ufficiale Horti al link indicato nella scheda informativa.

Materiali e consigli pratici

Per partecipare è sufficiente arrivare con abbigliamento comodo, un tappetino personale e una bottiglia d’acqua; in caso di maltempo le modalità organizzative verranno comunicate dagli organizzatori. È consigliabile comunicare eventuali problemi di salute prima dell’inizio della lezione, così che l’insegnante possa suggerire modifiche appropriate alle asana. La pratica in ambiente esterno valorizza la respirazione e il contatto con la natura, elementi che aiutano a sostenere la continuità dell’impegno personale.

Sede, costi e organizzazione

Le lezioni sono ospitate presso Horti, in Viale Lungoticino Sforza 46 a Pavia. L’iniziativa è promossa da Fondazione Horti ETS e si svolge nel parco attorno alla struttura, sfruttando gli spazi verdi come cornice ideale per la pratica. Come specificato, la prima lezione del 9 maggio è gratuita; per le successive sessioni sono previste modalità di iscrizione e tariffe consultabili direttamente sul sito di Horti. Per prenotare e per qualsiasi chiarimento si può scrivere a [email protected].

Perché partecipare a questa proposta estiva

Scegliere questo ciclo estivo significa dedicare tempo al proprio equilibrio fisico e mentale in un contesto naturale e guidato. Il percorso unisce aspetti tecnici del vinyasa, esercizi di respirazione e momenti meditativi per promuovere un benessere integrato. Partecipare fin dalla prima lezione gratuita del 9 maggio permette di valutare in prima persona metodi e risultati, e di inserirsi in un gruppo che punta alla progressione personale e alla condivisione di una pratica consapevole.