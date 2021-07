L’olio d’oliva non è solo un ingrediente essenziale in cucina, ma risulta anche essere ricco di benefici per i capelli. I motivi per sfruttarlo per migliorare aspetto e salute della chioma sono davvero numerosi: scopriamo quali sono i principali.

Olio d’oliva per i capelli secchi

L’olio d’oliva è un rimedio ottimo per contrastare il problema dei capelli secchi. Chi convive con questa condizione dovrebbe scegliere prodotti per capelli realizzati con olio d’oliva come ingrediente. In commercio ci sono molti shampoo, balsamo e maschere realizzati proprio con questo olio.

Si possono anche realizzare delle maschere fai da te a base di questo olio che non manca mai in casa. Ad esempio potete unire olio di oliva a tuorlo d’uovo e miele.

Dopo aver distribuito il composto sui capelli, lasciate riposare per 30 minuti prima di procedere con il solito shampoo.

Olio d’oliva per ristrutturare i capelli

Sfruttando i benefici dell’olio d’oliva si può ottenere una maschera ristrutturante ricca di benefici per la chioma. L’olio è infatti in grado di migliorare la salute dei capelli in modo naturale donando forza e resistenza.

Questo olio è anche ottimo per ristrutturare le doppie punte.

Infatti basta applicarne qualche goccia con la punta delle dita sulle doppie punte e lasciare agire per una notte intera. Pur non essendo un rimedio miracoloso, questo permette di migliorare molto le condizioni dei capelli rovinati.

Olio d’oliva per capelli luminosi

L’olio d’oliva è ideale per rendere i capelli più luminosi e belli da vedere. Questo prodotto infatti è in grado di donare vitalità ai capelli e di conseguenza ne esalta la bellezza in modo del tutto naturale.

Per avere questo tipo di benefici è possibile utilizzare l’olio di oliva per realizzare impacchi pre-shampoo da risciacquare poi con acqua tiepida per eliminare l’unto. Anche applicando un po’ di olio dopo aver lavato i capelli li rende luminosi.