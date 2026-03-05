perche vaccinarsi e fare lo screening hpv salva vite cosa sapere 1772692337
Condividi su Facebook

Perché vaccinarsi e fare lo screening HPV salva vite: cosa sapere

Scopri perché unire vaccinazione e screening è fondamentale per prevenire sei tumori legati all'HPV e come l'auto-prelievo può abbattere barriere di accesso

La lotta contro il papilloma virus umano (HPV) è oggi una priorità di salute pubblica: la combinazione tra vaccinazione e programmi di screening mirati ha il potenziale di prevenire sei tipi di tumore — cervice uterina, ano, orofaringe, vulva, vagina e pene — e di salvare migliaia di vite. In Italia, nonostante i progressi, il carcinoma della cervice uterina mantiene un peso significativo, con circa 2.400 nuovi casi ogni anno; la sfida è aumentare l’adesione ai percorsi di prevenzione per raggiungere gli obiettivi internazionali.

L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha proposto tre traguardi chiave per eliminare il carcinoma cervicale come problema di sanità pubblica: elevata copertura vaccinale nelle ragazze, ampia partecipazione allo screening in età adulta e trattamento adeguato delle lesioni precoci. La realtà italiana, con dati che indicano una partecipazione ai programmi organizzati inferiore alle attese (circa il 46% delle donne 25-64 anni secondo l’EU Country Cancer Profile 2026), mostra che sono necessarie strategie pratiche e inclusivi per colmare il divario.

Perché la vaccinazione è centrale nella prevenzione

La vaccinazione anti-HPV rappresenta uno strumento di prevenzione primario: è stata sviluppata per impedire l’infezione dai tipi di HPV più oncogeni e ridurre così l’insorgenza di lesioni che possono evolvere in tumore. I programmi vaccinali mirano in particolare alle adolescenti prima dell’esposizione al virus, ma i benefici della vaccinazione vanno oltre la singola persona, perché contribuiscono a creare una protezione collettiva riducendo la circolazione del virus nella popolazione. Integrarla con campagne informative è cruciale per ottenere un’ampia copertura.

Screening organizzato: individuare e trattare in anticipo

Lo screening cervicale rimane la seconda arma fondamentale: l’obiettivo è identificare lesioni pre-tumorali prima che si trasformino in neoplasia invasiva. Test validati come il Pap test e il test HPV-DNA consentono di monitorare la popolazione femminile a intervalli stabiliti dai protocolli regionali. L’efficacia dello screening dipende dalla regolarità della partecipazione; per questo motivo i programmi organizzati, con inviti e follow-up, sono più efficaci nel ridurre mortalità e incidenza rispetto a controlli sporadici.

Barriere all’adesione e soluzioni pratiche

Fattori logistici, culturali e di accesso spiegano in larga parte la bassa partecipazione a molte aree: distanza dai servizi, impegni di lavoro, timore della visita. Per affrontare questi ostacoli, la ricerca e le esperienze cliniche hanno messo in luce l’utilità dell’auto-prelievo o self-sampling: una modalità che permette alla donna di raccogliere autonomamente un campione vaginale o urinario da sottoporre a test HPV molecolare, con prestazioni diagnostiche comparabili a quelle del prelievo effettuato dal clinico quando si usano test validati.

L’auto-prelievo: opportunità per ridurre le disuguaglianze

Introducendo l’auto-prelievo nei programmi regionali e nazionali si può aumentare l’adesione soprattutto tra le donne che non rispondono agli inviti tradizionali. Gli studi multicentrici europei, a cui hanno partecipato centri specialistici, hanno evidenziato un’elevata accettabilità di questo approccio e una affidabilità diagnostica adeguata con test molecolari validati. In pratica, lo strumento facilita l’accesso, diminuisce il fastidio legato alla visita clinica e può contribuire a ridurre le disuguaglianze territoriali e socio-economiche nell’accesso alla prevenzione.

Impatto sugli obiettivi di salute pubblica

Combinando ampia copertura vaccinale, partecipazione regolare allo screening e trattamento appropriato delle lesioni precoci si può concretizzare la strategia indicata dall’OMS: raggiungere soglie di copertura che rendano il carcinoma cervicale un evento sempre più raro. L’implementazione di soluzioni come l’auto-prelievo accelera questo percorso, anticipando diagnosi e migliorando prognosi, oltre a rafforzare il concetto che la prevenzione non è solo una scelta individuale ma un investimento collettivo sulla salute.

Vaccinarsi contro l’HPV e partecipare regolarmente ai programmi di screening sono azioni complementari che, se diffuse capillarmente, possono ridurre significativamente l’onere dei tumori legati a questo virus. Policlinici, istituti di ricerca e autorità sanitarie devono promuovere strumenti innovativi come l’auto-prelievo, potenziare le campagne informative e garantire percorsi di cura tempestivi per le donne con lesioni precancerose. In questo modo la prevenzione diventa più accessibile, equa ed efficace per l’intera comunità.

Scritto da Staff

Giornata di raccolta del farmaco 2026 in Lombardia: risultati e numeri chiave
Leggi anche