Perché vaccinarsi e fare lo screening HPV salva vite: cosa sapere

La lotta contro il papilloma virus umano (HPV) è oggi una priorità di salute pubblica: la combinazione tra vaccinazione e programmi di screening mirati ha il potenziale di prevenire sei tipi di tumore — cervice uterina, ano, orofaringe, vulva, vagina e pene — e di salvare migliaia di vite. In Italia, nonostante i progressi, il carcinoma della cervice uterina mantiene un peso significativo, con circa 2.400 nuovi casi ogni anno; la sfida è aumentare l’adesione ai percorsi di prevenzione per raggiungere gli obiettivi internazionali.

L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha proposto tre traguardi chiave per eliminare il carcinoma cervicale come problema di sanità pubblica: elevata copertura vaccinale nelle ragazze, ampia partecipazione allo screening in età adulta e trattamento adeguato delle lesioni precoci. La realtà italiana, con dati che indicano una partecipazione ai programmi organizzati inferiore alle attese (circa il 46% delle donne 25-64 anni secondo l’EU Country Cancer Profile 2026), mostra che sono necessarie strategie pratiche e inclusivi per colmare il divario.

Perché la vaccinazione è centrale nella prevenzione

La vaccinazione anti-HPV rappresenta uno strumento di prevenzione primario: è stata sviluppata per impedire l’infezione dai tipi di HPV più oncogeni e ridurre così l’insorgenza di lesioni che possono evolvere in tumore. I programmi vaccinali mirano in particolare alle adolescenti prima dell’esposizione al virus, ma i benefici della vaccinazione vanno oltre la singola persona, perché contribuiscono a creare una protezione collettiva riducendo la circolazione del virus nella popolazione. Integrarla con campagne informative è cruciale per ottenere un’ampia copertura.

Screening organizzato: individuare e trattare in anticipo

Lo screening cervicale rimane la seconda arma fondamentale: l’obiettivo è identificare lesioni pre-tumorali prima che si trasformino in neoplasia invasiva. Test validati come il Pap test e il test HPV-DNA consentono di monitorare la popolazione femminile a intervalli stabiliti dai protocolli regionali. L’efficacia dello screening dipende dalla regolarità della partecipazione; per questo motivo i programmi organizzati, con inviti e follow-up, sono più efficaci nel ridurre mortalità e incidenza rispetto a controlli sporadici.

Barriere all’adesione e soluzioni pratiche

Fattori logistici, culturali e di accesso spiegano in larga parte la bassa partecipazione a molte aree: distanza dai servizi, impegni di lavoro, timore della visita. Per affrontare questi ostacoli, la ricerca e le esperienze cliniche hanno messo in luce l’utilità dell’auto-prelievo o self-sampling: una modalità che permette alla donna di raccogliere autonomamente un campione vaginale o urinario da sottoporre a test HPV molecolare, con prestazioni diagnostiche comparabili a quelle del prelievo effettuato dal clinico quando si usano test validati.

L’auto-prelievo: opportunità per ridurre le disuguaglianze

Introducendo l’auto-prelievo nei programmi regionali e nazionali si può aumentare l’adesione soprattutto tra le donne che non rispondono agli inviti tradizionali. Gli studi multicentrici europei, a cui hanno partecipato centri specialistici, hanno evidenziato un’elevata accettabilità di questo approccio e una affidabilità diagnostica adeguata con test molecolari validati. In pratica, lo strumento facilita l’accesso, diminuisce il fastidio legato alla visita clinica e può contribuire a ridurre le disuguaglianze territoriali e socio-economiche nell’accesso alla prevenzione.

Impatto sugli obiettivi di salute pubblica

Combinando ampia copertura vaccinale, partecipazione regolare allo screening e trattamento appropriato delle lesioni precoci si può concretizzare la strategia indicata dall’OMS: raggiungere soglie di copertura che rendano il carcinoma cervicale un evento sempre più raro. L’implementazione di soluzioni come l’auto-prelievo accelera questo percorso, anticipando diagnosi e migliorando prognosi, oltre a rafforzare il concetto che la prevenzione non è solo una scelta individuale ma un investimento collettivo sulla salute.

Vaccinarsi contro l’HPV e partecipare regolarmente ai programmi di screening sono azioni complementari che, se diffuse capillarmente, possono ridurre significativamente l’onere dei tumori legati a questo virus. Policlinici, istituti di ricerca e autorità sanitarie devono promuovere strumenti innovativi come l’auto-prelievo, potenziare le campagne informative e garantire percorsi di cura tempestivi per le donne con lesioni precancerose. In questo modo la prevenzione diventa più accessibile, equa ed efficace per l’intera comunità.