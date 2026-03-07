Questioni di turnazione e compensi: il caso del medico gettonista che ha lavorato 36 turni

Un caso sanitario nella provincia di Frosinone ha sollevato critiche politiche e attenzione pubblica: un medico gettonista con partita Iva, oltre i settant’anni, ha svolto un’intensa attività ospedaliera a gennaio 2026, totalizzando circa 442 ore, 36 turni da 12 ore e percependo oltre 35mila euro per il mese.

Le tendenze emergenti mostrano che il caso mette in evidenza il contrasto tra professionisti esterni pagati a prestazione e dirigenti medici dipendenti. I compensi medi dei dipendenti sono infatti molto inferiori, con neoassunti sotto i 3.000 euro netti mensili e dirigenti più esperti intorno ai 4.000 euro netti.

La dinamica dei fatti e le cifre al centro del dibattito

Secondo le ricostruzioni, a gennaio 2026 il medico ha coperto circa 36 turni da 12 ore, totalizzando 442 ore lavorative e percependo oltre 35.000 euro per il periodo considerato. Il confronto con i salari dei dirigenti medici dipendenti evidenzia una marcata discrepanza economica. Il fatto ha alimentato interrogazioni e la richiesta di verifiche sulle modalità di impiego.

Perché il numero dei turni è considerato anomalo

L’entità delle ore e la concentrazione dei turni sollevano dubbi sulla compatibilità normativa con le regole nazionali ed europee sul lavoro. Sono altresì segnalate preoccupazioni relative alla tutela della sicurezza dei pazienti. L’intensità del carico lavorativo per un professionista ultrasettantenne è al centro delle perplessità riguardo alla qualità dell’assistenza.

Risposta politica e azioni annunciate

Dal punto di vista istituzionale, il consigliere regionale di Azione, Alessio D’Amato, ha depositato un’interrogazione urgente al presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, per ottenere chiarimenti sulle ragioni dell’impiego di medici gettonisti nonostante le indicazioni nazionali. È stata inoltre annunciata l’intenzione di presentare un esposto all’Ispettorato del lavoro e ai Carabinieri del NAS per verifiche su eventuali violazioni delle normative vigenti.

Le richieste di trasparenza

I firmatari dell’interrogazione richiedono spiegazioni sui criteri di reclutamento del professionista, sul fabbisogno straordinario che avrebbe giustificato il numero di turni e sulla valutazione dell’idoneità di una persona di età avanzata a svolgere un carico orario così elevato. Le istanze puntano anche a conoscere eventuali delibere o deroghe che abbiano autorizzato l’impiego.

Implicazioni per il sistema sanitario e possibili soluzioni

Il caso apre una riflessione sulle modalità di organizzazione del personale sanitario e sulla sostenibilità del ricorso ai medici gettonisti per colmare carenze di organico. Un modello che produce discrepanze significative nei compensi rischia di generare malcontento tra i professionisti dipendenti e di incidere sulla fiducia dei cittadini.

Tra le risposte indicate vi sono l’incremento delle assunzioni stabili, l’introduzione di limiti più stringenti alle ore consecutive prestate dai professionisti esterni e un migliore monitoraggio dei turni tramite strumenti digitali di programmazione. Una maggiore trasparenza sui contratti e sui costi consentirebbe inoltre una valutazione comparativa delle soluzioni alternative.

Il ruolo della vigilanza e della comunicazione

L’attività dell’Ispettorato del lavoro e dei NAS sarà determinante per accertare il rispetto delle normative e individuare eventuali criticità. Le istituzioni regionali sono chiamate a fornire chiarimenti documentati sulle motivazioni organizzative che hanno portato all’impiego. Secondo i dati del MIT e le prassi indicate da organismi tecnici, il futuro arriva più veloce del previsto: proceduralizzare la trasparenza riduce conflitti e rischi operativi.

Le verifiche amministrative e giudiziarie annunciate rappresentano lo sviluppo atteso; l’iter delle indagini e le risposte ufficiali regionali forniranno elementi concreti per eventuali correttivi alle politiche di reclutamento e programmazione del personale sanitario.