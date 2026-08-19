Raffreddore in estate: cause, rimedi naturali e prodotti efficaci

Con l’arrivo dell’estate, molti di noi si trovano a fare i conti con un fastidioso raffreddore estivo. A differenza di quanto si possa pensare, questo disturbo non è così raro e può colpire chiunque, indipendentemente dall’età. Ma cosa lo causa e come possiamo combatterlo?

Il raffreddore estivo è un’infezione virale che colpisce le vie respiratorie superiori, causando sintomi come naso chiuso o che cola, mal di gola, starnuti frequenti e lieve stanchezza. Spesso viene confuso con l’influenza estiva ma in realtà si tratta di un disturbo più lieve e di breve durata. Mentre l’influenza può causare febbre alta, dolori muscolari diffusi e forte spossatezza il raffreddore estivo di solito si risolve nel giro di 3-5 giorni.

Le cause del raffreddore estivo

Le cause del raffreddore estivo sono diverse da quelle del raffreddore invernale, ma non meno rilevanti. Il principale responsabile è lo sbalzo termico continuo tra ambienti climatizzati e l’esterno. Passare da una temperatura molto fresca a una molto calda, e viceversa, può seccare e indebolire le mucose respiratorie, rendendole più vulnerabili all’attacco dei virus.

L’aria condizionata è uno dei principali colpevoli. L’aria secca e fredda che esce dai climatizzatori tende a seccare le mucose della gola e del naso, riducendo la loro capacità di difesa naturale contro virus e batteri. Altri fattori che favoriscono la comparsa del raffreddore estivo includono:

Sudorazione eccessiva seguita da un rapido raffreddamento del corpo;

Bagni in acqua fredda dopo l’esposizione prolungata al sole;

Utilizzo di ventilatori diretti sul corpo durante il sonno;

Indebolimento del sistema immunitario dovuto a stanchezza estiva o cambi di alimentazione;

Alcuni virus stagionali seppure meno comuni, sono comunque presenti anche nei mesi caldi.

Rimedi naturali per il raffreddore estivo

Quando compaiono i primi sintomi, esistono diversi rimedi naturali che possono contribuire ad alleviare il fastidio. Il riposo rappresenta uno degli aspetti più importanti: concedere al corpo il tempo necessario per combattere l’infezione aiuta a velocizzare la guarigione.

L’idratazione gioca un ruolo fondamentale. È consigliabile bere molta acqua, tisane calde o bevande a base di miele e limone utili per lenire la gola irritata. I lavaggi nasali con soluzione fisiologica o acqua di mare possono contribuire a liberare le vie respiratorie, favorendo una respirazione più libera.

I suffumigi con oli essenziali sono anch’essi utili per decongestionare naturalmente il naso. È anche importante moderare l’uso dei climatizzatori: la temperatura dell’aria condizionata non dovrebbe scendere troppo rispetto a quella esterna, evitando così sbalzi termici eccessivi che indeboliscono le difese.

Prodotti efficaci per il raffreddore estivo

Quando i rimedi naturali non sono sufficienti, esistono diversi prodotti che possono aiutare a gestire i sintomi del raffreddore estivo. In presenza di naso chiuso gli spray decongestionanti possono offrire un rapido sollievo. Per il mal di gola risultano utili le bustine effervescenti a base di paracetamolo o ibuprofene, utili anche per alleviare eventuali dolori muscolari o mal di testa associati.

In caso di tosse produttiva persistente i mucolitici possono facilitare l’espulsione del muco, favorendo una guarigione più rapida delle vie respiratorie. Tra i prodotti più efficaci troviamo:

Bronchenolo Tosse Influenza Raffreddore bustine formulate per contrastare i sintomi tipici del raffreddore e dell’influenza, come mal di gola, tosse e naso chiuso.

bustine formulate per contrastare i sintomi tipici del raffreddore e dell’influenza, come mal di gola, tosse e naso chiuso. Nurofen Influenza e Raffreddore compresse a base di ibuprofene e pseudoefedrina, indicate per alleviare i sintomi di raffreddore e influenza.

compresse a base di ibuprofene e pseudoefedrina, indicate per alleviare i sintomi di raffreddore e influenza. Froben Raffreddore Spray Nasale spray nasale ad azione decongestionante, indicato per alleviare rapidamente la sensazione di naso chiuso.

spray nasale ad azione decongestionante, indicato per alleviare rapidamente la sensazione di naso chiuso. Fluibron Influenza e Raffreddore bustine indicate per il trattamento dei sintomi da raffreddore e influenza, con azione mucolitica utile a favorire la fluidificazione del catarro.

In ogni caso, prima di assumere qualsiasi farmaco è sempre consigliabile chiedere consiglio al medico o al farmacista, soprattutto in presenza di altre patologie o terapie in corso.