Raffreddore in estate: cause, rimedi naturali e prodotti efficaci

Con l’arrivo dell’estate, molti di noi si trovano a fare i conti con un fastidioso raffreddore estivo. A differenza di quanto si possa pensare, questo disturbo non è così raro e può colpire chiunque, indipendentemente dall’età. Ma cosa lo causa e come possiamo combatterlo?
Il raffreddore estivo è un’infezione virale che colpisce le vie respiratorie superiori, causando sintomi come naso chiuso o che cola, mal di gola, starnuti frequenti e lieve stanchezza. Spesso viene confuso con l’influenza estiva ma in realtà si tratta di un disturbo più lieve e di breve durata. Mentre l’influenza può causare febbre alta, dolori muscolari diffusi e forte spossatezza il raffreddore estivo di solito si risolve nel giro di 3-5 giorni.
Le cause del raffreddore estivo
Le cause del raffreddore estivo sono diverse da quelle del raffreddore invernale, ma non meno rilevanti. Il principale responsabile è lo sbalzo termico continuo tra ambienti climatizzati e l’esterno. Passare da una temperatura molto fresca a una molto calda, e viceversa, può seccare e indebolire le mucose respiratorie, rendendole più vulnerabili all’attacco dei virus.
L’aria condizionata è uno dei principali colpevoli. L’aria secca e fredda che esce dai climatizzatori tende a seccare le mucose della gola e del naso, riducendo la loro capacità di difesa naturale contro virus e batteri. Altri fattori che favoriscono la comparsa del raffreddore estivo includono:
- Sudorazione eccessiva seguita da un rapido raffreddamento del corpo;
- Bagni in acqua fredda dopo l’esposizione prolungata al sole;
- Utilizzo di ventilatori diretti sul corpo durante il sonno;
- Indebolimento del sistema immunitario dovuto a stanchezza estiva o cambi di alimentazione;
- Alcuni virus stagionali seppure meno comuni, sono comunque presenti anche nei mesi caldi.
Rimedi naturali per il raffreddore estivo
Quando compaiono i primi sintomi, esistono diversi rimedi naturali che possono contribuire ad alleviare il fastidio. Il riposo rappresenta uno degli aspetti più importanti: concedere al corpo il tempo necessario per combattere l’infezione aiuta a velocizzare la guarigione.
L’idratazione gioca un ruolo fondamentale. È consigliabile bere molta acqua, tisane calde o bevande a base di miele e limone utili per lenire la gola irritata. I lavaggi nasali con soluzione fisiologica o acqua di mare possono contribuire a liberare le vie respiratorie, favorendo una respirazione più libera.
I suffumigi con oli essenziali sono anch’essi utili per decongestionare naturalmente il naso. È anche importante moderare l’uso dei climatizzatori: la temperatura dell’aria condizionata non dovrebbe scendere troppo rispetto a quella esterna, evitando così sbalzi termici eccessivi che indeboliscono le difese.
Prodotti efficaci per il raffreddore estivo
Quando i rimedi naturali non sono sufficienti, esistono diversi prodotti che possono aiutare a gestire i sintomi del raffreddore estivo. In presenza di naso chiuso gli spray decongestionanti possono offrire un rapido sollievo. Per il mal di gola risultano utili le bustine effervescenti a base di paracetamolo o ibuprofene, utili anche per alleviare eventuali dolori muscolari o mal di testa associati.
In caso di tosse produttiva persistente i mucolitici possono facilitare l’espulsione del muco, favorendo una guarigione più rapida delle vie respiratorie. Tra i prodotti più efficaci troviamo:
- Bronchenolo Tosse Influenza Raffreddore bustine formulate per contrastare i sintomi tipici del raffreddore e dell’influenza, come mal di gola, tosse e naso chiuso.
- Nurofen Influenza e Raffreddore compresse a base di ibuprofene e pseudoefedrina, indicate per alleviare i sintomi di raffreddore e influenza.
- Froben Raffreddore Spray Nasale spray nasale ad azione decongestionante, indicato per alleviare rapidamente la sensazione di naso chiuso.
- Fluibron Influenza e Raffreddore bustine indicate per il trattamento dei sintomi da raffreddore e influenza, con azione mucolitica utile a favorire la fluidificazione del catarro.
In ogni caso, prima di assumere qualsiasi farmaco è sempre consigliabile chiedere consiglio al medico o al farmacista, soprattutto in presenza di altre patologie o terapie in corso.