Rigenerazione urbana a Collebeato: progetti per sport, anziani e servizi sanitari

Collebeato sta vivendo un periodo di grande fermento con tre importanti progetti di rigenerazione urbana che mirano a migliorare la qualità della vita dei cittadini. Questi interventi, presentati durante un’assemblea pubblica, riguardano il settore sportivo, i servizi per gli anziani e la sanità.

Il sindaco Angelo Mazzolini e la vice Chiara Bertoni hanno illustrato i dettagli di questi progetti, che rappresentano un investimento significativo per la comunità locale.

Il nuovo centro civico sportivo

Il progetto più ambizioso riguarda il centro civico sportivo, con un investimento complessivo di 1,326 milioni di euro. I lavori sono divisi in due lotti. Il primo lotto, già avviato e affidato a Mast, prevede il rifacimento del campo da calcio a undici con un manto sintetico di ultima generazione, un nuovo sistema di drenaggio, panchine da dodici posti, reti parapalloni e percorsi di accesso più inclusivi.

L’obiettivo è ottenere l’omologazione Lnd per consentire lo svolgimento di campionati ufficiali, rispondendo alle esigenze della Polisportivadei giovani e delle famiglie. La conclusione dei lavori è prevista entro fine settembre.

Il secondo lotto partirà a ottobre e si concluderà a fine marzo 2027. Questo intervento completerà l’edificio degli spogliatoi con due nuovi locali da 40 metri quadrati ciascuno, una palestra per la preparazione atletica, un’area ristoro, una lavanderia, un’infermeria, servizi, magazzini e depositi. Il centro passerà così a quattro spogliatoi per 91 posti atleta, con nuovi sistemi di videosorveglianzaantintrusioneantincendio ed efficientamento energetico.

Il centro socio-ricreativo per anziani

Un altro importante progetto riguarda il nuovo centro socio-ricreativo diurno per anziani nei locali di via Voltolino. Il lotto A, finanziato con avanzo e affidato a Elettro 2000 Tlc, vale 254mila euro e riguarda il piano terra, con la ridefinizione degli spazi, il rifacimento degli impianti e delle finiture, la sostituzione di infissi e porte e nuovi servizi igienici.

La fine dei lavori è stimata per la fine di agosto, contrattempi permettendo. Questo centro rappresenta un’importante risorsa per la comunità, offrendo un luogo di aggregazione e supporto per gli anziani.

Il nuovo poliambulatorio medico

Il terzo progetto riguarda il poliambulatorio medico di via Saletto, destinato ai medici di medicina generale di Collebeato. Il progetto, da circa 100mila euro, prevede cinque ambulatori, una sala d’attesa comune, un magazzino, un ripostiglio, un’eventuale reception, adeguamenti impiantistici e il rispetto dei criteri indicati dall’Ats (l’Agenzia di tutela della salute).

L’avvio del cantiere è atteso tra ottobre e novembre, con la conclusione prevista tra gennaio e febbraio 2027. Questi interventi rappresentano un passo significativo per migliorare i servizi sanitari offerti alla comunità.

“Sono opere significative per la comunità – ha spiegato Mazzolini – che si completeranno nel corso di quest’anno e nei primi mesi del 2027.”