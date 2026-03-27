Rinnovo contratto giornalisti: perché la mobilitazione non si ferma

Il 27 marzo 2026 le redazioni italiane hanno registrato una nuova giornata di astensione dal lavoro: è la seconda di un pacchetto di cinque scioperi indetti dalla Federazione nazionale della Stampa italiana (Fnsi) per ottenere il rinnovo del contratto nazionale Fieg-Fnsi, scaduto il 1° aprile 2016. In questa fase gli operatori dell’informazione denunciano una perdita di valore delle tutele contrattuali e una situazione retributiva che non ha tenuto il passo con l’aumento dei carichi di lavoro e l’inflazione, mentre sul calendario è già fissata la terza giornata di mobilitazione per il 16 aprile.

Le ragioni della mobilitazione

Il sindacato sottolinea che chiedere un contratto aggiornato e una retribuzione dignitosa non equivale a difendere privilegi, ma a preservare il ruolo pubblico dell’informazione. Oggi i giornalisti lavorano su più piattaforme e con ritmi intensificati: la prestazione multipiattaforma, i turni più stringenti e le redazioni ridotte sono elementi che hanno trasformato radicalmente il mestiere rispetto al 2016. Secondo la Fnsi, senza adeguati diritti e tutele la qualità dell’informazione rischia di deteriorarsi, con ricadute negative sulla democrazia; per questo motivo la battaglia rivendica dignità del lavoro e prospettive per le nuove generazioni.

Dati economici e critica agli editori

Nella contestazione la Fnsi segnala anche cifre che, a suo avviso, testimoniano scelte sbilanciate: tra il 2026 e il 2026 gli editori hanno ricevuto 162 milioni di euro a titolo di contributi pubblici per le copie cartacee vendute e nello stesso biennio altri 66 milioni per 1.012 prepensionamenti. Inoltre, tra il 2026 e il 2026 il settore avrebbe risparmiato circa 154 milioni sull’acquisto della carta e tra il 2026 e il 2026 sarebbero previsti ulteriori 17,5 milioni per investimenti in tecnologie. Per i sindacati questi flussi rappresentano un trasferimento di costi sulla collettività, non la redistribuzione di risorse verso chi produce informazione.

La controreplica degli editori

La Federazione italiana editori giornali (FIEG), con un comunicato del 20 marzo 2026, ha sostenuto che l’attuale contratto nazionale si basa su modelli di business ormai superati e contiene automatismi retributivi e voci che gli editori giudicano insostenibili. La FIEG ha affermato di aver proposto offerte economiche considerate più favorevoli rispetto all’ultimo rinnovo, mantenendo intatte le norme contrattuali, e di volersi impegnare in miglioramenti delle regole per i collaboratori e in investimenti sui prodotti. Gli editori ricordano inoltre che il ricorso al prepensionamento è stato utilizzato in passato per evitare licenziamenti, spesso con il consenso sindacale.

Tensioni sul terreno del dialogo

Il confronto resta dunque aspro: da una parte la richiesta sindacale di maggiore tutela e risorse per chi lavora in redazione, dall’altra l’esigenza imprenditoriale di adeguare regole e sostenibilità economica. Entrambe le posizioni evocano temi che incidono anche sulla tenuta dell’occupazione: assunzioni giovanili, flessibilità normativa e strumenti per la transizione digitale sono punti di profondo dissenso che rendono necessarie mediazioni difficili.

Mobilitazioni e ricadute pratiche

Oltre allo sciopero nazionale dei giornalisti, molte città hanno ospitato presidi e assemblee: a Roma presidio a Largo di Torre Argentina, a Milano raccolte e presidi in Largo la Foppa, e presìdi programmati in diverse regioni (Bologna, Trentino-Alto Adige, Umbria, Aosta, Cagliari, Pescara, Potenza). A Torino è prevista una manifestazione nazionale per il 1° aprile, giorno che coincide con il decimo anniversario della scadenza contrattuale, organizzata dalla Fnsi insieme all’Associazione Stampa Subalpina. In molte redazioni, i comitati di redazione hanno chiesto la pubblicazione del comunicato sindacale o la sua lettura in onda, esercitando un diritto sancito dal contratto nazionale.

La giornata del 27 marzo ha registrato parallelamente scioperi in altri settori: alcune sigle del trasporto locale hanno proclamato astensioni con possibili disagi nelle fasce orarie indicate dalle aziende, mentre il settore scuola ha indetto una mobilitazione con richieste specifiche relative a concorsi, assunzioni e percorsi pensionistici. Queste coincidenze hanno amplificato l’attenzione pubblica sul tema dei diritti del lavoro e sulle condizioni del pubblico servizio.

Il dibattito sul rinnovo contrattuale appare destinato a protrarsi: da un lato la richiesta di riconoscimento economico e di protezioni formalizzate, dall’altro la pressione per una modernizzazione delle norme contrattuali e una diversa distribuzione dei costi. In questo scenario, le prossime date di mobilitazione e gli eventuali incontri negoziali tra Fnsi e FIEG saranno decisive per capire se sarà possibile conciliare tutela professionale e sostenibilità editoriale, evitando che la crisi contrattuale si traduca in un indebolimento dell’informazione pubblica in Italia.