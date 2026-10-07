Il Premio Nobel per la Chimica 2026 è stato assegnato ai due scienziati Henri B. Kagan, professore emerito presso l’Università Paris-Saclay, e Kenso Soai, professore emerito della Tokyo University of Science. Entrambi sono stati riconosciuti per la loro capacità di controllare la chirialità nelle reazioni organiche, una conquista che apre la strada a farmaci più puri e meno tossici. La decisione è stata annunciata dalla Commissione Nobel, che ha sottolineato l’importanza delle scoperte per la sintesi asimmetrica e per la comprensione di un enigma chimico di lunga data.

Le ricerche di Kagan e Soai hanno dimostrato come una minima asimmetria iniziale possa essere amplificata fino a dominare una reazione chimica, generando quasi esclusivamente una sola delle due forme speculari di una molecola. Questo fenomeno, definito autocatalisi consente di superare il limite tradizionale della produzione di miscele racemiche, dove le due enantiomeri si presentano in proporzioni uguali. Il risultato è una nuova capacità di produrre molecole con la configurazione desiderata, requisito fondamentale per la sicurezza dei protagonisti della terapia moderna.

Il mistero della chirialità nella chimica della vita

Molte sostanze chimiche esistono in due forme speculari, chiamate enantiomeri analoghe alle mani destra e sinistra: identiche ma non sovrapponibili. In natura, però, si osserva una strana omochiralità gli organismi viventi utilizzano quasi sempre una sola variante, tipicamente la “mano sinistra” per gli amminoacidi. Questa preferenza ha affascinato i chimici per più di un secolo, poiché le reazioni spontanee tendono a produrre miscele racemiche al 50 %/50 %.

L’omochiralità è cruciale perché i recettori biologici funzionano come serrature: solo la chiave con la forma corretta può aprire la porta. Una forma errata può risultare inattiva o peggiore ancora, tossica. La capacità di spiegare come la natura abbia scelto una sola configurazione è stata quindi da sempre una delle sfide più complesse della chimica organica.

Henri Kagan e la scoperta degli effetti non lineari

Nel 1986 Henri Kagan introdusse il concetto di effetti non lineari nella catalisi asimmetrica. Dimostrò che l’aggiunta di una traccia infinitesimale di un catalizzatore chirale a una reazione poteva produrre una selezione enantioselectiva molto più marcata rispetto a quanto previsto da una semplice proporzionalità. In pratica, la reazione “amplifica” la piccola asimmetria iniziale, generando un prodotto quasi enantio-puro.

Questa scoperta ha fornito la base teorica per comprendere come un piccolo squilibrio possa sfociare in una predominanza quasi totale di una delle due forme. Kagan ha così mostrato che la chimica non è sempre lineare, ma può comportarsi in maniera esponenziale quando agiscono catalizzatori chirali, aprendo la via a metodologie più efficienti per la sintesi di composti chirali.

Kenso Soai e la rivoluzionaria reazione autocatalitica

Tra la metà degli anni ‘90 e l’inizio del 2000, Kenso Soai ha tradotto la teoria di Kagan in pratica con la reazione di Soai. Ha progettato un sistema in cui la molecola prodotta funge da catalizzatore per la formazione di ulteriori molecole della stessa configurazione, creando un ciclo di autocatalisi. Da un’iniziale leggera sbilanciamento, la reazione evolve rapidamente verso una produzione quasi esclusiva di un unico enantiomero.

Il risultato è stato un metodo sperimentale per generare omochiralità in laboratorio, qualcosa che fino ad allora si osservava solo in natura. Soai ha dimostrato che la preferenza enantiospecifica può emergere spontaneamente, fornendo la risposta al dubbio se la vita stessa potesse aver sfruttato meccanismi analoghi per fissare la propria chirialità.

Conseguenze per la medicina e l’industria farmaceutica

La capacità di produrre molecole chirali pure ha avuto un impatto immediato sulla farmacologia. Alcuni farmaci, come il talidomide, hanno mostrato come le due forme enantiomeriche possano avere effetti drasticamente diversi: una benefica, l’altra devastante. Grazie alle scoperte di Kagan e Soai, l’industria ora può sintetizzare medicinali con la configurazione corretta sin dal primo passo, riducendo rischi e costi di purificazione.

Le tecniche di sintesi asimmetrica sviluppate da questi due chimici sono già alla base di numerosi processi industriali, dal design di nuovi antibiotici a quelli per la terapia oncologica. La loro capacità di controllare la chirialità rende più prevedibile l’interazione tra farmaco e recettore, garantendo una maggiore efficacia clinica e una minore incidenza di effetti avversi.