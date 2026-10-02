Il thriller medico “Doc – Nelle tue mani” riprende il 1 ottobre su Rai 1 con la sua quarta puntata. Luca Argentero è nuovamente al centro della narrazione, vestendo i panni del primario Andrea Fanti, appena rientrato al Policlinico Ambrosiano dopo aver accanto alla moglie gravemente malata. Il suo ritorno è segnato da una realtà diversa: meno letti, personale tagliato e una pressione economica che minaccia la stessa essenza della cura.

Il ritorno di Andrea Fanti al Policlinico Ambrosiano

Fanti scopre un reparto che non riconosce più: i corridoi sono più silenziosi, le sale di degenza meno affollate e i colleghi devono correre senza potersi fermare per ascoltare. Il tempo dedicato al paziente, che una volta era il fulcro della professione, è ora ridotto a minuti di consulti rapidi. Argentero, negli incontri stampa, ha sottolineato che l’ascolto è l’unico elemento che non può essere sacrificato, perché rappresenta il punto di partenza per una diagnosi accurata e per la costruzione di un rapporto di fiducia.

Tagli di bilancio e la figura di Stefano Campigli

Nel nuovo arco narrativo compare Stefano Campigli, interpretato da Gabriele Falsetta, promosso a Direttore Sanitario con la missione di “curare gli ospedali”. La sua filosofia è incentrata sul contenimento dei costi: riduzioni lineari del personale, chiusura di posti letto e un approccio manageriale che tratta la sanità come una macchina organizzativa. Campigli sostiene che l’efficienza finanziaria è la chiave per evitare la cessione del Policlinico a una holding privata, ma impone sacrifici estremi al personale. Argentero ha definito questa logica come una trasformazione della cura in prestazione dove il paziente diventa un numero anziché una persona.

Le dichiarazioni di Argentero sul bilancio sanitario

Durante le presentazioni, l’attore-medico ha espresso perplessità sul continuo ridimensionamento dei fondi destinati al comparto sanitario. Ha ricordato che, in presenza di risorse limitate, l’elemento imprescindibile resta “l’ascolto”, non un semplice dettaglio emotivo ma il fondamento per comprendere ciò che non emerge dagli esami di laboratorio.

Nuove leve narrative: Giulia Giordano, Matteo Pellegrini e il mistero interno

Al timone del reparto, la dottoressa Giulia Giordano (Matilde Gioli) è ora primario di Medicina Interna. Il suo carattere cinico e la freddezza decisionale la portano a gestire il reparto con mano ferma, ma anche a trovare punti di incontro con Fanti, nonostante gli scontri frequenti. Accanto a loro, il giovane specializzando Matteo Pellegrini entra in scena, creando un legame di mentorship che diventa cruciale per indagare su una serie di morti sospette avvenute all’interno dell’ospedale.

La trama si arricchisce inoltre di temi contemporanei: l’utilizzo dell’intelligenza artificiale e dei Big Data nella diagnosi, la sfida di integrare queste tecnologie senza perdere il contatto umano. Argentero ha ribadito che la serie vuole ricordare che, anche con le più avanzate innovazioni, il tempo dedicato al paziente non deve svanire. Il messaggio finale è chiaro: la sanità italiana è un’eccellenza, ma il suo valore può essere minato da decisioni economiche che ignorano la dimensione umana della cura.