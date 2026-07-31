Come il caldo influisce sul nostro umore e benessere psicologico

L’estate è spesso associata a giorni di sole e relax, ma quando le temperature salgono eccessivamente, il nostro corpo e la nostra mente possono risentirne. Il caldo intenso non è solo un fastidio passeggero, ma può diventare un vero e proprio fattore di rischio per il benessere psicologico.

La dottoressa Beatrice Casoni, medico psichiatra presso il Poliambulatorio ErreEsse di Ferrara, spiega che il cervello è un organo altamente sensibile alle variazioni di temperatura. Quando il caldo si associa a disidratazione, alterazioni del sonno e stress fisiologico, possono verificarsi modificazioni nella trasmissione dei neurotrasmettitori, come serotoninadopamina e noradrenalina fondamentali per la regolazione dell’umore.

Il caldo e il sistema nervoso

A livello microscopico, l’aumento della temperatura corporea interferisce con le cellule cerebrali, rallentando la trasmissione dei segnali elettrici. Questo processo attiva una reazione a catena biologica che mette il nostro organismo in stato di allerta, aumentando i livelli di cortisolo l’ormone dello stress.

Per le persone che convivono con disturbi psichiatrici, questi cambiamenti possono rappresentare un fattore di rischio aggiuntivo. Alcuni farmaci, infatti, possono interferire con i meccanismi di termoregolazione dell’organismo, rendendo più difficile l’adattamento alle alte temperature.

L’impatto del caldo sui disturbi dell’umore

Uno studio pubblicato su JAMA Psychiatry ha rilevato un aumento dei ricoveri ospedalieri per disturbi dell’umore durante i periodi di caldo intenso. Le alte temperature alterano i ritmi circadiani e possono ridurre la qualità del sonno, influenzando negativamente la produzione di serotonina.

Chi segue terapie farmacologiche specifiche può avere una ridotta capacità di termoregolazione, rendendo il soggetto più vulnerabile agli effetti climatici. La crescente frequenza delle ondate di calore sta emergendo come una nuova sfida per la salute mentale globale.

Il caldo e l’ansia

Il caldo può amplificare sintomi fisici come il battito accelerato, la sudorazione intensa e il senso di soffocamento, che sono analoghi a quelli dell’ansia. Questo può creare un circolo vizioso in cui chi soffre di disturbi d’ansia può interpretare erroneamente i segnali corporei del caldo come l’inizio di un attacco di panico.

Fattori esterni, come la frustrazione di non poter svolgere le normali attività quotidiane o il senso di isolamento dovuto alla necessità di restare chiusi in casa nelle ore più torride, possono ulteriormente aggravare la situazione.

Le categorie a maggior rischio

Le categorie più vulnerabili includono gli anziani, le persone che vivono sole, chi non ha accesso ad ambienti climatizzati e i pazienti con disturbi psichiatrici preesistenti. Tuttavia, anche chi gode di buona salute mentale può sentirsi più irritabile, affaticato e sotto pressione durante le ondate di calore prolungate.

Essere consapevoli del legame tra temperatura e umore è il primo passo per proteggersi. Ecco alcuni accorgimenti utili:

Idratazione e dieta bere regolarmente acqua e prediligere pasti leggeri per non affaticare l’organismo.

bere regolarmente acqua e prediligere pasti leggeri per non affaticare l’organismo. Gestione degli ambienti evitare l’esposizione nelle ore più calde e cercare di mantenere freschi gli spazi in cui si vive.

evitare l’esposizione nelle ore più calde e cercare di mantenere freschi gli spazi in cui si vive. Qualità del sonno favorire il riposo notturno utilizzando, se disponibili, ventilatori o condizionatori.

favorire il riposo notturno utilizzando, se disponibili, ventilatori o condizionatori. Attenzione alle sostanze limitare caffeina e alcol, che possono peggiorare la disidratazione e disturbare il sonno.

limitare caffeina e alcol, che possono peggiorare la disidratazione e disturbare il sonno. Supporto professionale non esitare a consultare un esperto se si nota un peggioramento significativo dei sintomi di ansia o depressione.

Il grande caldo non è solo un disagio fisico passeggero, ma un vero fattore di rischio per il benessere psicologico. Riconoscere i segnali di malessere permette di adottare strategie di prevenzione più efficaci, migliorando la qualità della vita durante i mesi estivi.